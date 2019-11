Coroto Fest 4×4 hizo público comunicado sobre suspensión del evento

View this post on Instagram

Saludos a todos. Lamentamos no habernos pronunciado antes. Como comprenderán esta es una situación muy difícil para nosotros como organización, jamás predecible. Estamos aún evaluando lo sucedido para encontrar la mejor solución para todos, por eso aún no habíamos realizado ningún pronunciamiento oficial por parte de la organización • Agradecemos de su paciencia y comprensión, como han podido constatar todo estaba listo para recibirlos de la mejor manera en el evento, nuestro compromiso siempre ha sido por igual para todos y así lo mantendremos. Lo más pronto posible estaremos haciendo pública la solución para todos los que adquirieron sus entradas • Agradecemos profundamente a todo el público, sponsors, seguidores, expositores, emprendedores, clubs 4×4, competidores y proveedores que estuvieron con nosotros en todo momento, para todos ustedes millones de bendiciones • Sin más que agregar, esperamos la mayor comprensión de su parte, Dios nos bendiga a todos y que viva Venezuela.