Comunidades del sur de Valencia anegadas a causa de las lluvias

Las fuertes lluvias, generaron el desbordamiento del canal de aguas fluviales en varias comunidades del sur de Valencia, entre ellas en la reconocida Trapichito, las cuales se vieron anegadas este martes 25 de agosto.

Según el relato de vecinos, también en Pedro Herrera, la avenida Aranzazu y otras zonas fueron afectadas; por la cantidad de líquido que corría por la vía pública y dentro de varias viviendas.

Detallaron, que tanta agua colapsó las alcantarillas o drenajes, a los que seguramente no les realizan mantenimiento constantes; lo que provocó que grandes sectores se inundaran. De hecho, en algunos lugares, familias perdieron enseres y electrodomésticos.

De igual manera, la corriente de agua se llevó consigo animales domésticos, objetos y limitó el paso; tanto vehicular como el de personas desde o hacia sus casas; y generó que comunidades de Valencia quedaran anegadas.

Comisión sistema integrado Bomberos Carabobo y protección civil se dirigen al municipio Valencia sector trapichito por inspección por desbordamiento de canal de aguas Fluviales.@CentralReedan pic.twitter.com/W14C33Hhly — BomberosCarabobo (@BomberoCarabobo) August 25, 2020

Comunidades de Valencia anegadas éste martes

No es la primera vez, que por lo menos en Trapichito pasan por lo mismo, pues el 15 de julio; fue la primera afectación, solo del 2020. En esta ocasión, la mayoría se concentraba en rescatar del agua ropa, colchones, electrodomésticos y todo lo que pudieran.

Asimismo, en la avenida Aranzazu, el vecino Juan Manuel Campos, contó que él estaba dentro de su casa; cuando el agua comenzó a entrar. “En minutos ya todo estaba anegado. A penas me dio chance de subir algunas cosas sobre la mesa, la cocina y la neverita. Todo se me mojó, porque el agua me llegó casi a las rodillas”.

Ante esta situación que se vuelve a repetir, los afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales; para que busquen las maneras de solventar lo ocurrido y crear estrategias para que no vuelva a suceder, pues son varias comunidades del sur de valencia que resultaron anegadas.

De acuerdo a lo reseñado por el diario Notitarde, algunas familias serian trasladadas a un instalación cercana; para atenderlas y que esperaran que las aguas bajaran.

Con información: ACN/Notitarde/Redes/Foto: Cortesía @GabytaSuniaga

