Concejo de Libertador condecoró a Alexander “Mimou” Vargas

El Concejo de Libertador en Carabobo llevó adelante una sesión especial para homenajear a los deportistas más destacados de la localidad, entre ellos a Alexander “Mimou” Vargas.

En el contexto de los 76 años de la celebración del Día Nacional del Deporte, la Cámara Municipal realizó la sesión en la cancha vertical de Nueva Valencia de Tocuyito.

Al acto asistieron personalidades del acontecer político nacional, regional e internacional.

Entre ellas, la diputada a la AN de mayoría chavista electa en diciembre, Blanca Rodríguez, el secretario general de gobierno del estado Carabobo, Jesús París.

También el cónsul general de Cuba Damián Cordero, entre otros.

El alcalde de Libertador, Juan Perozo, agradeció la visita al Concejo Municipal de Alexander Mimou Vargas, deportista de la selección de baloncesto venezolana, y jugador de Cocodrilos de Caracas.

“Para nosotros siempre has sido muestra de empeño y empuje; defendió nuestro tricolor y que aún lo sigue defendiendo poniéndole el corazón a todo lo que hace”.

Entre los reconocimientos entregados está el botón Guerrero Negro Primero, en su tercera clase para Vargas.

Además para Orelvis Reyes y Rosman Vivas, presidente y director respectivamente, del Instituto Municipal del Deporte.

Por su parte, Iris Colmenares, presidenta del Concejo, hizo entrega de un acuerdo de este organismo al cónsul Damián Cordero, para rechazar la actitud, a su juicio, hostil del gobierno estadounidense contra la isla.

“UN ORGULLO”

Vargas manifestó sentirse orgulloso por la entrega y por ser orador de orden en la sesión.

“Gracias a este importante galardón que me ha otorgado el Concejo. Esto me fortalece y me obliga a seguir con el trabajo en las comunidades. De ahí proviene mi esencia”.

De acuerdo con Vargas, desde la AN impulsará las leyes del Deporte y de Recreación, las cuales “se han convertido en letra muerta”.

Instó a los jóvenes deportistas a soñar en grande para que se conviertan en el relevo de la Generación de Oro del deporte nacional.

Los asistentes, asimismo, disfrutaron unas demostraciones de artes marciales mixtas, karate do, zhotokan, break dance, wushu, kickboxing, entre otros.

Nota de prensa

No dejes de leer

Las políticas de privacidad de WhatsApp: Por qué eliminarla no es la solución según ESET

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN