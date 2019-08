Confederación del Caribe apoya a Liga Venezolana de Beisbol

Eduardo Escobar sacudió jonrón 30 de la campaña para unirse a otros tres criollos con 30 o más bambinazos en un temporada, nuevo récord en las Mayores para venezolanos.

En esta ocasión el aragüeño la botó en el sexto inning con dos compañeros en circulación y Diamondbaks de Arizona derrotó 11-5 a Dodgers de Los Ángeles.

«El de La Pica» como se hace llamar Escoba, salió a la baja del sexto, con su equipo ganando 7-3 y con un strike en su cuenta la desapareció entre las praderas izquierda y central que fletó a Ketel Marte y Tim Locastro.

Eduardo Escobar sacudió jonrón 30 del año para unirse a Eugenio Suárez (Rojos de Cincinnati, 38), Ronald Acuña Jr (Bravos de Atlanta, 35) y Gleyber Torres (Yanquis de Nueva York, 33), como la primera cuarteta que sacude 30 o más bambinazos en una campaña.

Pero ese cifra podría subir, porque Renato Núñez tiene 28 y José Altuve 25, un cifra de criollos impensable hace años.

A nivel de Grandes Ligas, Escobar empató otra marca, en ser el cuarto pelotero en una compaña en sacar 30 jonrones, 20 tubeyes y 10 triples o más en una temporada.

Solo habían lograron Ripper Collins (1934), Mickey Mantle (1955) y Jimmy Rollins (2007). Está a dos cuadrangulares y par de tribeyes su compañero dominicano Ketel Marte.

Eduardo Escobar's 3-run bomb- his 30th home run of 2019 overall- proved the key blow to the Dodgers in an 11-5 win @Dbacks win tonight, as the switch-hitting 3rd baseman also became just the 4th player on this list of rare seasons pic.twitter.com/qM6SRRaFj0

— StatsCentre (@StatsCentre) August 30, 2019