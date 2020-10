Conoce las fechas de la consulta popular que realizará la oposición (+ vídeo)

La oposición anunció fechas para consulta popular, uno de los mecanismos que considera es medida de presión para el Gobierno de Nicolás Maduro; que se prepara para una elección a la Asamblea Nacional, con el rechazo del grupo que lidera Juan Guaidó, por considerar que son un «fraude».

La fecha para la consulta la fijaron desde el 5 de diciembre de forma virtual y una semana después, el 12 será presencial, donde se le preguntará al ciudadano, entre otras cosas si apoyan «todos los mecanismos de presión».

Así lo aseguró el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, en una entrevista con Radio Caracas Radio (RCR), según recoge un escueto comunicado de su despacho.

«La consulta es presencial, virtual e itinerante», aseguró Guanipa, vicepresidente en una directiva que encabeza Juan Guaidó; al que medio centenar de países reconocen como presidente interino.

De ese modo, del 5 al 12 de diciembre estará habilitada la plataforma digital para quien desee participar a distancia; según aseguró el legislador, quien añadió que «se está estableciendo un mecanismo para garantizar la identidad de la gente».

Preguntas al electorado

Dicha consulta incluye preguntar a los venezolanos si apoyan «todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables».

En un segundo apartado se consultará a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre; en las que el grueso de la oposición no participará por considerarlas fraudulentas, «o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres».

La convocatoria de esta consulta no incluye, sin embargo, ninguna pregunta acerca de la propia «presidencia interina» de Guaidó; a la que se aferró tras una lectura personal de la Constitución que le permitía ser mandatario encargado por 30 días, al ser presidente de la AN.

El Parlamento venezolano concluye su mandato el 5 de enero de 2021; con lo que su función se podría dar por concluida, algo sobre lo que no se ha pronunciado Guaidó, que asumió la «presidencia interina» el 23 de enero de 2019, con lo que, según la Constitución, debía haber terminado el 23 de febrero de 2019.

#PalabrasMásPalabrasMenos | El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, anunció que la Consulta Popular promovida por Juan Guaidó, se realizará desde el 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre. Declaración completa:https://t.co/P2Ey7exmVB pic.twitter.com/tdTRMUvJen — Radio Caracas Radio (@RCR750) October 26, 2020

ACN/MAS/EFE

