Conoce a la primera precandidata al Miss Venezuela: carabobeña y…

View this post on Instagram

¡OFICIAL! PRECANDIDATA POSTULADA AL MISS VENEZUELA 2020 ✍🏻 . Jousy Bridget Chan López – @jousychan tiene 21 años, es nacida en Valencia Edo. Carabobo, el 14 de Diciembre de 1998, mide 1,73 mts (5’8”) es estudiante del cuarto semestre de Mercadeo y Modelo Profesional. Es de familia china, específicamente #HongKong 🇭🇰 y venezolana 🇻🇪. . Opina ¿Qué te parece esta hermosa postulada al Miss Venezuela 2020? ¿Te gustaría verla compitiendo en el #MissUniverse #MissWorld o #MissInternational tal cual lo hicieron en su momento @gabrielaisler @jacquelineaguilera o @ninasicilia? 🤩 . #jousychan #missvenezuela #missvenezuela2020 #missuniverso #missuniverse2020 #missmundo #missworld2020 #missinternational2020 #missphilippines #missthailand #missindonesia #missindia #missvietnam #missusa #missmexico #misscolombia #misspuertorico #missperu #missbrasil #mvlanuevaera