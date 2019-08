Ponerse al frente de una contraofensiva contra los Estados Unidos; pidió el presidente Nicolás Maduro a Diosdado Cabello, desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “La furia venezolana está lista”, señaló.

Nicolás Maduro habló sobre la decisión de renunciar a las conversaciones; que se estaban llevando a cabo en Barbados entre sus enviados; y los representantes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“En esas condiciones no”

El líder de la izquierda venezolana expresó que había propuesto una mesa permanente de diálogo; «pero esta semana el imperialismo se volvió loco»; haciendo referencia a las actuales sanciones que el gobierno de Donald Trump le aplicó al régimen chavista.

Reiteró que «en esas condiciones no», detallando así; que este es el motivo de declinar la idea de «dialogar» con los factores democráticos del país.

Además, le pidió a Diosdado Cabello que lidere e inicie una «contraofensiva»; desde la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente contra el gobierno de Estados Unidos. “¿Quieren batalla? Vamos a la batalla, estamos listos, la furia venezolana está lista”.

Planificada protesta nacional contra EEUU

En videoconferencia con los gobernadores y otras autoridades del Gobierno Bolivariano; la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; planifica la protesta nacional que convoca a los ciudadanos a una jornada; de recolección de firmas para este sábado, en rechazo a la nueva Orden Ejecutiva anunciada por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU); que busca formalizar el bloqueo económico, financiero y comercial contra la nación.

Desde el Puesto de Comando del Palacio de Miraflores; se fijaron los lineamentos para responder antes las acciones injerencistas de la administración de la Casa Blanca.

Contraofensiva contra EEUU ordena Maduro desde la ANC

A este encuentro también asistieron el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); Diosdado Cabello, el vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, entre otros.

Esta nueva escalada en la política ilegal de aplicación; de medidas coercitivas e unilaterales contra Venezuela; fue realizada por el imperio norteamericano el pasado 05 de agosto; y representan una nueva violación a los principios básicos del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, tienen por objetivo asfixiar a la economía venezolana; violando el derecho de acceso a la salud y alimentación del pueblo de la Patria de Bolívar; así como también generar situaciones de desestabilización política; en alianza con factores políticos de la derecha venezolana.

ACN/VTV/diarios

