Norcorea realizó prueba crucial para un nuevo motor de misiles ICBM

Corea del Norte dijo que había realizado con éxito otra prueba en un sitio de lanzamiento de satélites el viernes para reforzar su disuasión nuclear estratégica, informó el sábado el medio de comunicación estatal de Corea del Norte, KCNA.

La prueba se realizó en el sitio de lanzamiento del satélite Sohae, dijo KCNA, citando a un portavoz de la Academia de Ciencias de Defensa de Corea del Norte, sin especificar qué tipo de prueba ocurrió.

Fue la segunda prueba de este tipo, en las instalaciones para lanzamiento de satélites menos de quince días.

KCNA dijo el domingo que Corea del Norte realizó una prueba «muy importante» el 7 de diciembre en el sitio de lanzamiento del satélite Sohae, una instalación de prueba de cohetes que funcionarios estadounidenses dijeron una vez que Corea del Norte había prometido cerrar.

Ese informe de KCNA calificó el evento del 7 de diciembre como una «prueba exitosa de gran importancia». El ministro de defensa de Corea del Sur, Jeong Keong-doo, dijo que era una prueba de motor.

Las pruebas reportadas se adelantan a la fecha límite de fin de año que Corea del Norte ha presentado para que Estados Unidos deje de insistir en la desnuclearización unilateral.

Pyongyang, advirtió que podría tomar un «nuevo camino» en medio de las estancadas conversaciones con Estados Unidos. El principal enviado de Estados Unidos para Corea del Norte llegará a Seúl el domingo para reunirse con funcionarios de Corea del Sur.

El viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que Estados Unidos aún esta evaluando que Corea del Norte regrese a la mesa de negociaciones.

“Ellos (Corea del Norte) todavía están realizando pruebas de misiles balísticos de corto alcance que también nos preocupan”, afirmó Esper.

«Observamos de cerca como lo hacen Corea del Sur y Japón … el Departamento de Estado está tratando de llevarlos a la mesa; porque la única forma de avanzar es a través de un acuerdo diplomático y político», dijo Mark Esper.

Los analistas dijeron que tales pruebas podrían ayudar a Corea del Norte a construir misiles balísticos intercontinentales (ICBM) más confiables.

BREAKING: North Korea says it conducted another successful “crucial test” at its Sohae satellite launch site, research that will help bolster its nuclear deterrent – KCNA

