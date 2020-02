Suspendido Carnaval de Venecia para detener propagación del virus chino

Las autoridades italianas suspendieron este domingo el legendario carnaval de Venecia; a dos días de su clausura, en un intento por detener la propagación del nuevo coronavirus; luego que Italia se ha convertido en el país europeo; con mayor número de contagios de COVID-19. Coronavirus acabó con Carnaval de Venecia 2020

«Hemos firmado con el ministro (de Salud, Roberto) Speranza la orden con la que se bloquean; incluido el Carnaval de Venecia, todos los eventos públicos y privados, el cierre de escuelas y museos hasta el primero de marzo»; indicó el presidente del Véneto, Luca Zaia.

Cerrados legendario Carnaval de Venecia, actividades laborales y escolares, eventos deportivos, incluidos tres partidos de la Serie A.

El carnaval de Venecia, ciudad de los canales, que es capital de la región norteña de Véneto, inició el 8 de febrero y quedó suspendido dos días antes de su clausura oficial, prevista para el día 25.

Al tradicional carnaval que se caracteriza por sus gran cantidad de disfraces al estilo siglo XIX en Europa y máscaras y antifaces, acuden más de tres millones de personas.

Italia cuenta ya con «más de 100 casos» de nuevo coronavirus, declaró a la televisión SkyTG24 el presidente de la región de Lombardía, en el norte del país europeo, donde se encuentran la mayoría de contagios, y reclamó «más controles en las fronteras».

Indetenible la propagación del Coronavirus

El número de infectados en Lombardía ha aumentado a 89, ha anunciado el gobernador regional, Attilio Fontana, mientras 25 se han reportado en Véneto.

Igualmente han aumentado a nueve los contagiados en Piacenza, en la vecina región de Emilia Romagna, mientras que ascienden a seis los positivos en Piamonte.

El número de contagiados por el coronavirus hasta el momento en cuatro regiones del norte de Italia asciende a 132, después de haber realizado cerca de 3.000 análisis a sospechosos de tener la enfermedad, informó este domingo el jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli.

Ante la rápida propagación del brote, el Gobierno ha tomado la decisión de aislar a unas 50.000 personas de 11 municipios afectados, donde se han suspendido actividades laborales y escolares, así como los eventos deportivos, incluidos tres partidos de la Serie A.

«Hemos adoptado un decreto ley para contener esta emergencia. El objetivo es proteger la salud de los italianos, que es lo más importante para nosotros», anunció el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, tras un consejo de administración extraordinario.

ACN/Telesur

