Cordón sanitario roto: Calles desiertas en Beijing

Autoridades sanitarias de la capital de China, Beijing, informaron este lunes acerca de la primera muerte causada por el nuevo coronavirus en esa ciudad, según reportó la estación de televisión gubernamental CCTV.

La alarma se apoderó de las calles de la capital de China este lunes, ante el escalofriante anunció oficial del primer fallecimiento por coronavirus, en una ciudad con 22 millones de personas.

De pronto las bulliciosas y congestionadas calles de Beijing se vieron totalmente vacías ante el pánico creado en la población por la posibilidad de contagio del coronavirus.

Calles desiertas en una capital temerosa del coronavirus resumen una realidad: el impacto de esta crisis es descomunal, aún para la gran nación China, cuyos habitantes ahora viven temerosos ante la epidemia descontrolada ya desatada por su nación.

Eerie feeling in #Beijing as streets look nearly empty on a Monday. These are shots of the downtown business district. #SpringFestival means people are out of town and the #coronavirus means those in town are staying indoors. #China’s capital has 22 million+ residents. pic.twitter.com/k56YATpCYA

— Oscar Margain (@OscarBorderTeam) January 27, 2020