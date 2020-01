Determinan si Coronavirus chino amenaza la humanidad

Frente al alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el brote de coronavirus chino; es necesario tomar algunas previsiones, conocer la enfermedad y cómo puedes protegerte. Reunión de emergencia el 22 de enero; para determinar si el nuevo coronavirus chino es una amenaza para la humanidad. Aquí están algunas indicaciones.

Un misterioso coronavirus bautizado como 2019-nCoV se está propagando por la región asiática. Pero ¿qué es lo que se sabe de esta peligrosa enfermedad y cuáles son sus síntomas?

Desde diciembre pasado, una nueva forma de neumonía contagiosa ha afectado ya a más de 290 personas en cuatro provincias de China. Se han detectado además 54 casos sospechosos y varias personas infectadas en Tailandia, Japón y Corea del Sur.

A pesar de que siga habiendo mucha incertidumbre en torno al nuevo coronavirus que se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, ya hay algunos datos que pueden ser de gran utilidad.

¿El coronavirus que es?

Los coronavirus son una extensa familia de virus capaces de causar diversas enfermedades, desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Se denomina así porque cuenta con una especie de corona, formada por proteínas, a su alrededor.

El 2019-nCoV tiene la misma estructura, razón por la cual pertenece a este grupo de enfermedades, que a su vez se dan en todas las partes del mundo.

¿Cómo se transmite en supervirus?

El misterioso virus puede transmitirse entre personas; según admitieron las autoridades chinas.

Sin embargo, la Organización Mundial de Salud (OMS) admitió; que «la fuente primaria más probable de la epidemia parece ser animal; con algunas transmisiones limitadas de humano a humano que ocurren por contactos muy próximos».

Esta hipótesis se origina a raíz de que los primeros casos detectados; en la ciudad de Wuhan, compartían algo en común; su cercanía a un mercado de pescadores donde también se venden otros animales.

La sintomatología

La enfermedad tiene síntomas similares a los de una gripe. Entre ellos se cuentan la fiebre, la tos, la fatiga, el dolor de cabeza y de garganta; y dificultades para respirar. En casos más graves, puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo; insuficiencia renal o hasta la muerte

Es fácil prevenirlo

Los expertos de la OMS afirman que para evitar contagios, es necesario:

Lavarse bien las manos; Cubrirse la nariz al toser o estornudar; Cocinar bien la carne y los huevos; Evitar el contacto con animales silvestres o de granja.

Más de 300 infectados

En el momento de la publicación de este artículo, el número de contagios confirmados por las autoridades chinas era de casi 300: el virus ha afectado ya a 270 personas en la provincia de Hubei, 14 en Guangdong, 5 en Pekín y 2 en Shanghái.

​Visto lo rápido que se está propagando la enfermedad y lo poco que se sabe sobre ella, la OMS tiene previsto convocar una reunión de emergencia el 22 de enero para determinar si el nuevo coronavirus representa una amenaza para la humanidad.

