Detectan posible caso de Coronavirus en un crucero en Italia

«Estoy dispuesto a restablecer relaciones consulares con el gobierno de Colombia; para que estos temas se puedan llevar a través de esta instancia (…); como el caso de la extradición de la senadora colombiana, Aida Merlano, capturada en el Zulia.

Iván Duque, basta de tanta insensatez, de tanto fanatismo ideológico y extremismo; pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos», concluyó el jefe de Estado.

«Duque ha demostrado que no es un estadista; no está a la altura de dirigir un Estado. Duque llevó las relaciones a un punto inimaginable»; indicó el presidente Maduro. @PresidencialVen

El Presidente Nicolás Maduro denuncia nuevos planes violentos desde Colombia. Embajador colombiano admite que subestimó a Nicolás Maduro. Fracasó reunión del TIAR contra Venezuela señala.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este miércoles al gobierno colombiano a dejar de lado el fanatismo ideológico y político en referencia a las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas naciones.

«Iván Duque ha demostrado que no es un estadista, no está a la altura de dirigir un Estado. Duque llevó las relaciones a un punto inimaginable», indicó el presidente Maduro.

Extradición de la senadora colombiana no se ha podido efectuar porque Iván Duque, rompió relaciones con el gobierno

El pronunciamiento del jefe de Estado venezolano, llega después de la captura de la ex congresista colombiana, Aída Merlano, en el estado Zulia el pasado lunes y quien fue trasladada a Caracas. Merlano es prófuga de la justicia de su país y su extradición a Colombia, no se ha podido efectuar porque Iván Duque, rompió relaciones con el gobierno Constitucional presidido por Nicolás Maduro.

«Venezuela y Colombia somos países vecinos, no importa las diferencias que tengamos los gobiernos, estamos obligados a tener relaciones diplomáticas, políticas y de cooperación, especialmente en temas de seguridad», aseveró el Alto mandatario venezolano.

Asimismo, el presidente Maduro manifestó que la ex congresista está empezando a revelar toda la red de corrupción de la clase política colombiana, «estoy esperando el informe, de a poco daré a conocer los testimonios de Merlano», agregó.

Relaciones consulares con Colombia

Frente al anuncio del gobierno colombiano en solicitar a Guaidó la extradición de Merlano, el presidente Maduro catalogó la acción como ridícula, «es un chiste malo ¿Ustedes creen que Juan Guaidó dirige la Policía venezolana? No dirige ni la Asamblea Nacional. Duque no tiene límite para hacer el ridículo, ojalá Colombia reflexione estos temas», añadió.

«Estoy dispuesto a restablecer relaciones consulares con el gobierno de colombia, para que estos temas se puedan llevar a través de esta instancia (…) Iván Duque, basta de tanta insensatez, de tanto fanatismo ideológico y extremismo, pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos», concluyó el jefe de Estado.

ACN/teleSUR/JL

