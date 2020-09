Cristiano Ronaldo marca doblete y se convierte en goleador de tres dígitos (+ vídeos)

Cristiano Ronaldo llegó a 100 goles, mejor escrito, pasó el centenar de dianas con la camiseta de Portugal, en la victoria lusitana en visita el césped de Suecia 2-0, en la continuación de la Liga de Naciones.

Con sus dos dianas se convirtió en el primer jugador europeo en lograr la centena o más tantos; además se colocó a ocho de superar la marca del mundo, en poder del iraní Ali Daei (109).

El lusitano, quien anotó su primer gol de los 101 que acumula el 12 de junio de 2004; en el partido inaugural de la escuadra portuguesa en la Europa que su país fue anfitrión, en victoria ante Grecia (al final fue la campeona ante el mismo Portugal 1-0), cuando apenas tenia 19 años, ahora cerca de los 36 pasa la cifra.

Si la comparamos con Lionel Messi, el rosarino suma 70 goles con Argentina. Cristiano anotó los dos en el partido 165 con la selección para dejar un promedio de 0,61. Entre Portugal y los clubes suma 739 goles (638 en clubes).

CR7, campeón de Europa y Liga de Nacionales; poseedor de tres Balones de Oro, cuatro Botas de Oro y dos The Best; además de títulos de Champions con Manchester United y Real Madrid (acumula cinco), ganador de campeonatos en Portugal, España, Inglaterra e Italia (único que lo ha logrado), fue la figura del partido contra los «vikingos» que coloca a su selección de colíder de su llave de la Liga de Nacional ante su próximo rival Francia.

Primero las medias y después los zapatos, así fue, Cristano lo intentó varias veces ante los suecos, pero la primera diana llegó al filo del cierre del primer tiempo (45′), cuando cobró un tiro libre al borde del área, disparo que colocó lejos en la escuadra derecha del portero, ahí llegó el 100.

Pero en la complementaria, tenía otro en sus botines; al recibir un pase y en la carrera pegó un derechazo cruzado para el 2-0 y su gol 101.

Cabe recordar que el pasado sábado 5 de septiembre, CR7 no pudo jugar contra Croacia (Portugal ganó 4-0); por tener una inflamación en un pie por un picada de abeja que ameritó antibióticos y vio desde la tribuna el triunfo de su combinado.

Cristiano es goleador histórico de Real Madrid, Champions League, Eurocopa y Selección de Portugal. Los 101 tantos están distribuidos en Eliminatorias para la Eurocopa (31); Eliminatorias para el Mundial (30); amistosos (17); Eurocopas (9); Mundiales (7); UEFA Nations League (5) y Copa Confederaciones (2).

«Para mucha gente el mejor es Messi, eso yo siempre lo sabré respetar. En mi cabeza, el mejor soy yo. Y todos deberíamos pensarlo de nosotros mismos. Por eso he obtenido tanto en mi carrera”.

«Orgullos de esta gran marca para mi país. Cuando me dicen que puedo llegar a 100 les digo que no es suficiente».

Las felicitaciones llovieron, pero una especial fue la e Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’. «Yo pensaba que iríamos celebrar 100 goles hoy. ¡Pero fueron 101! Felicitaciones Cristiano, por cada paso adelante en tu trayectoria»; escribió el O rei»en su cuenta de Twitter.

CR7 dejó hoy atrás a figuras del fútbol, como el propio Pelé, quien anotó 77 goles con Brasil, así como Ronaldo Nazario de Lima, que terminó su carrera con 62 goles para la Canarinha.

No es la primera vez que Pelé muestra su admiración por el crack portugués, reciente campeón en Italia con la Juventus.

Con 1.283 goles y tres títulos mundiales cosechados a lo largo de su carrera, ‘O rei’ Pelé ya había admitido que considera a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo en la actualidad.

«Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi»; expresó Pelé en una entrevista concedida hace seis meses al canal de YouTube ‘Pilhado’.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!

I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE

— Pelé (@Pele) September 8, 2020