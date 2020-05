Cristiano Ronaldo se unió a prácticas de la Juventus

El exnadador, Michael Phelps confiesa que la cuarentena está afectando su salud mental. Revela que la pandemia ha sido una etapa realmente difícil en su vida.

“Toda la incertidumbre. Estar encerrado en una casa. Y las preguntas. Muchas preguntas. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cómo será la vida cuando esto termine?”, detalla en un artículo publicado por Espn.

Asimismo, resalta que la pandemia ha sido un desafío que nunca esperó, porque le “vuelve loco” estar encerrado.

“Estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es una locura. Mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite. Siempre estoy a la defensiva», comenta.

Además, el 23 veces campeón de oro olímpico; también habla sobre la depresión que ha vivido en otras oportunidades de su vida.

«La cuestión es que las personas que viven con problemas de salud mental lo saben; nunca desaparece», dijo.

En relación a eso, puntualiza que “tienes días buenos y malos. Pero nunca hay una línea de meta”.

Admite, que tras ganar medallas de oro en sus últimos Juegos Olímpicos (2016); en sus entrevistas siempre decían que estaba mejor, “desearía que esa fuera la verdad”, apunta.

Resalta, que su esposa Nicole y sus tres hijos le ayudan a lidiar con su salud mental.

«Hay momentos, esos momentos en los que estoy atrapado en mi propia cabeza; no creo que pueda empeorar, y Boomer; mi hijo de cuatro años, se acerca a mí; me abraza y simplemente me dice que me quiere. Es, literalmente, la cosa más grande del mundo», afirma.

De igual forma, Michael Phelps subraya, que la piscina (en relación a su carrera profesional), era su escape; donde desahogaba toda su ira y la usaba como motivación.

