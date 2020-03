Cuerpos policiales pasan a orden militar por Covid-19

Para garantizar el cumplimiento de la cuarentena colectiva, que entrará en vigencia este lunes en seis estados y el Distrito Capital; los cuerpos policiales del país pasarán a las órdenes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB)

El anuncio lo realizó el vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López; quien detalló que las autoridades activarán mecanismos de supervisión; vigilancia y control de acceso y salida en las entidades que permanezcan en cuarentena.

“A partir de mañana, con el control estricto que vamos a ejercer; toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las policías en todos sus niveles; y en coordinación con el sistema de gestión de riesgo; vamos a estar en la calle supervisando que cumplan estas medidas”; apuntó desde el Puesto de Comando Presidencial, instalado en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Ante la instrucción de permanecer en casa, Padrino López explicó; que los trabajadores vinculados al sector alimentación, salud, transporte, medios de comunicación y de servicios públicos (agua, electricidad y gas) podrán trasladarse sin restricciones al mostrar la identificación correspondiente.

Carnet del trabajo de salvoconducto

“El salvoconducto para que pueda circular un trabajador de cualquier de estos sectores; será la presentación del carnet de la empresa; o la institución pública a la cual sirve”, puntualizó.

De igual modo, indicó que aquellos que requieran adquirir medicamentos o alimentos; podrán hacerlo sin limitaciones, contando con la protección; de los efectivos militares y policiales dispuestos en las jurisdicciones en cuarentena.

“Nosotros estaremos en las calles asistiendo al pueblo de Venezuela. La idea es no causar ninguna perturbación; vamos a estar allí para tenderle la mano al pueblo”, destacó.

En relación a los Ejercicios Militares “Escudo Bolivariano III Salud Segura”; precisó que a raíz de la inspección realizada a los 46 hospitales centinelas; se tomarán acciones para perfeccionar la capacidad de atención de posibles casos de Coronavirus.

Rechazó acción unilateral del Gobierno de Colombia

Por otro lado, el también ministro para la Defensa rechazó la acción unilateral; del Gobierno de Colombia, de cerrar la frontera común para evitar los controles epidemiológicos; que amerita el Coronavirus (COVID-19).

“Asumamos con responsabilidad y humanismo; apartemos las diferencias y pongamos sobre la mesa la salud del pueblo de la frontera; la salud del pueblo de Colombia, la salud del pueblo de Venezuela”, apuntó.

Padrino López exhortó a la disciplina cívica para atender las medidas anunciadas; por el Gobierno Nacional en función de contener la propagación de la pandemia en Venezuela.

Previamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la cuarentena colectiva; de los estados Apure, Cojedes, La Guaira, Miranda, Zulia y Táchira y en el Distrito Capital.

