Culminó toma de la FCU UC por parte de grupos afectos al chavismo

Este lunes los representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (FCU-UC) acudieron a las instalaciones de esta instancia ubicada en la facultad de Ingeniería del Campus Bárbula, allí se generó una confrontación con grupos afectos al oficialismo quienes permanecían en los espacios de la federación desde el pasado viernes.

Tras la mediación de la rectora Jessy Divo de Romero, ambos grupos llegaron a un acuerdo y quienes se mantenían en el lugar desde el pasado viernes abandonaron las instalaciones.

El consejero estudiantil Luis Yaguarate dijo «nosotros como demócratas también respetamos las minorías, ellos (quienes tomaron la FCU), tienen algunos centros de estudiantes, metieron algunos consejeros, eso nosotros lo respetamos».

El presidente de la Federación de Centros Universitarios UC, Marlon Díaz, informó que los grupos afectos al oficialismo cambiaron las cerraduras, indicó que tras el desalojo, la llave se le entregó al departamento de seguridad de la institución académica para que hagan inspecciones, «Planta Física y el departamento de Seguridad harán el inventario que hay allí adentro porque nosotros no queremos entrar ahí y que haya ciertas cosas que nos puedan perjudicar a nosotros, entonces que se levante un acta». Hizo un llamado a los estudiantes que hicieron el ingreso ilegal a no tomar espacios que no les pertenecen.

La rectora Jessy Divo manifestó que ambos grupos de estudiantes acordaron conformar una comisión bipartita, «para diseñar políticas en beneficio de ellos, porque aquí lo que hay es luchar todos para que devuelvan las becas y los servicios estudiantiles».