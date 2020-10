Cultura Profética recibió 2 nominaciones a los Grammy Latino

Los premios MTV EMA 2020 también se adaptaron a la nueva normalidad; y esta semana anunciaron a los posibles ganadores, entre ellas la artista Lady Gaga con más nominaciones.

Para llevar a cabo esta actividad en la industria de la música, los organizadores informaron que la gala de este año; será a través de la pantalla el próximo 8 de noviembre.

En cuanto a la lista de nominados este año, MTV anunció la lista de los artistas nominados; en las diferentes categorías, por ejemplo como Mejor Artista Español: Don Patricio, La La Love You, Leiva, Aitana y Carolina Durante.

Más nominaciones para Lady Gaga

Basados en las nominaciones publicadas, Lady Gaga se convierte en la más nombrada en las listas de 2020; con un total de siete veces.

Esto significa, que a pesar de muchas adversidades para la gran mayoría de la población mundial debido al coronavirus; Gaga logró con su trabajo titulado Chromatica marcar un antes y un después en su trayectoria.

Además de ella, son muchos los cantantes y cantautores nominados; pero ¿quién será el más galardonado de la noche?. Eso va a depender de ti, ya que los triunfadores se elegirán mediante votaciones de sus seguidores en redes sociales.

Nominados

A Mejor Vídeo: Billie Eilish – Everything I Wanted, Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion, DJ Khaled – POPSTAR ft. Drake;

Karol G – Tusa ft. Nicki Minaj, Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me, Taylor Swifth – The Man y The Weeknd – Blinding Lights.

Asimismo, como Mejor Artista: Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus y The Weeknd. En las nominaciones a Mejor Canción de los MTV EMA, se suma otra más para: Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me.

De igual manera, compite con BTS – Dynamite, DaBaby -, Rockstar ft. Roddy Ricch, Dua Lipa – Don’t Start Now; Roddy Ricch – The Box y The Weeknd – Blinding Lights.

Respecto a la Mejor Colaboración, los nominado son: BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream, Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion; DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch,

Justin Bieber – Intentions ft. Quavo, Karol G – Tusa ft. Nicki Minaj; Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me y Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready.

También, como Mejor Artista Pop: BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga y Little Mix. A Mejor Grupo se seleccionaron: 5 Seconds Of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle, CNCO y Little Mix.

En relación a Mejor Artista Nuevo: BENEE, DaBaby, Doja Cat, Jack Harlow, Roddy Ricch y YUNGBLUD. Como Mayores Fans: Ariana Grande, BLACKPINK, BTS, Justin Bieber, Lady Gaga y Taylor Swift

En cuanto al Mejor Artista Latino/a fueron incorporados en la lista: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna.

También, los MTV EMA 2020 premiarán al Mejor Artista de Rock, al Mejor Artista de Hip Hop; al Mejor Artista de Música Electrónica, asímismo al Mejor Artista de Música Alternativa, al Mejor Vídeo para un Bien Social, Mejor Artista Emergente y al Mejor Directo Virtual.

Hasta el momento, no se conocen más detalles de la celebración de esta gala virtual; de los MTV EMA 2020, donde Lady Gaga es quien tiene más nominaciones.

Con información: ACN/LOS40/Redes/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN