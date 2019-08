Curazao incautó barco venezolano con más de 800 kilos de cocaína

El presidente Donald Trump nombró oficialmente a Joseph Maguire, el actual director del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, como Director de Inteligencia Nacional en funciones.

En un tweet el jueves, Trump dice que Maguire ha tenido una carrera larga y distinguida en el ejército, retirándose de la Marina de los EE.UU. En 2010.

El presidente Trump, dice que Maguire tuvo roles de liderazgo a lo largo de su carrera, incluido el comandante del Comando de Guerra Especial Naval. También ha sido becario en la Universidad de Harvard.

Joseph Maguire se convierte en director interino el 15 de agosto, el mismo día en que entra en vigencia la renuncia del actual director nacional de inteligencia, Dan Coats.

Sue Gordon, la actual subdirectora de inteligencia nacional, anunció que también dejará su cargo el mismo día en que entre en vigencia la renuncia del director de inteligencia nacional, Dan Coats.

Esta situación, de inestabilidad en la dirección los altos servicios de inteligencia de la nación norteamericana; ha impulsado a su presidente a adelantar este nombramiento oficial de Joseph Maguire.

