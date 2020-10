Daniela Alvarado reveló que su padre perdió la audición antes de morir

Daniela Alvarado reveló que su padre, Daniel, sufrió una golpiza hace 4 años que lo dejó con pérdida de audición.

A través de un Instagram Live con José Luis Rodríguez “El Puma” la actriz criolla confesó que a su padre “El negrito Fullero”, Daniel Alvarado; le propinaron una golpiza hace 4 años atrás durante una reunión que lo dejó con una leve pérdida de la audición.

Asimismo, detalló “alguien se enamoró de él y lo golpearon, él perdió parte de su audición por esa golpiza y a mí una de las cosas que más me asombraba; es que el cantaba extremadamente afinado”.

Daniela Alvarado reveló sobre su padre

Asimismo, manifestó que le parecía “increíble que un hombre que no está en su cien por ciento siga siendo afinado”.

Por este motivo, José Luis le comentó que era como Beethoven​ quien con una sordera grave; incluso pudo componer las mejores canciones y todavía podía escuchar palabras y música.

Por último, en referencia al mismo tema “El Puma” también comentó que cuando era un niño padeció una otitis muy fuerte que no pudo curar.

“Hace muchos años atrás no tenía estos antibióticos de ahora y perdí audición del oído izquierdo como el 30 por ciento; más o menos, y con eso me he bandeado toda la vida”, precisó.

ACN/Gossipvzla

No dejes de leer: Moisés Primera, el prodigio zuliano que le pone música a la nostalgia

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN