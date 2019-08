Danny Trejo “Machete” se convierte realmente en héroe al rescatar un bebé

View this post on Instagram

United in Diversity🌈✊🏻 Grateful to have been at Life Ball ‘19 to celebrate life, and fight HIV/AIDS. Thank you @dsquared2 for this amazing dress, like a Queen! #lifeball #lifeball2019 #unitedindiversity #celebratinglife #pride #fight #together #wearestrong Unidos na Diversidade🌈✊🏻 Grata por ter estado no Life Ball ‘19 para celebrar a vida, e combater o HIV/AIDS. Muito obrigada @dsquared2 pelo vestido incrível, me senti uma Rainha! #lifeball2019 #unidos #diversidade #celebraravida #pride #luta #juntos #somosfortes