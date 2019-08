Decenas de muertos deja deslizamiento de tierra en Asia

La misteriosa explosión, ocurrida en el norte de Rusia la semana pasada, que dejó al menos cinco personas muertas y desencadenó un pico de radiación puede haber involucrado un nuevo misil de crucero secreto, propulsado por energía nuclear.

Esta nueva arma, habría sido promocionada por el presidente ruso Vladimir Putin el año pasado, como un arma que haría que dejaría «inútil» el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos.

El incidente tuvo lugar el jueves 8 de agosto, en una instalación de pruebas militares de Nyonoksa, en la región del extremo norte de Arkhangelsk.

El Ministerio de Defensa de Rusia, dijo inicialmente que la explosión mató a dos personas e hirió a seis, pero la agencia nuclear controlada por el estado Rosatom luego reveló que la explosión mató a cinco de sus trabajadores e hirió a otros tres.

No está claro, si las cifras de Rosatom se sumaron a las bajas anunciadas por el Ministerio de Defensa o si incluía los números anteriores del ministerio.

Rosatom, dijo que la explosión ocurrió mientras los ingenieros estaban probando «una fuente de energía de isótopos nucleares» para un nuevo cohete.

Las autoridades locales en la cercana Severodvinsk, informaron un breve aumento en los niveles de radiación después de la explosión, publicando rápidamente una declaración en el sitio web de la administración local, pero posteriormente la eliminaron sin ninguna explicación.

Los datos citados por Greenpeace, del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, mostraron que los niveles de radiación aumentaron 20 veces por encima del nivel normal en la ciudad; que está a unas 18 millas del sitio de prueba.

Si bien el ejército ruso se mantuvo en silencio sobre el tipo de cohete pudo haber estado involucrado en la prueba; el instituto de investigación que empleó a cinco de los científicos que murieron informó públicamente el domingo por la noche; que un pequeño reactor nuclear explotó durante el experimento en el Mar Blanco.

Vyacheslav Solovyov, director científico del Centro Nuclear Federal de Rusia, dijo en un comunicado de periódico local que la agencia estaba trabajando en una serie de tecnologías experimentales; incluido el estudio de «fuentes de energía a pequeña escala con el uso de materiales fisibles».

Así mismo, Solovyov agregó que se está realizando un trabajo similar en los Estados Unidos; pero no reveló cuánto material había estado involucrado en el incidente el jueves, según el diario The Guardian.

«Ahora estamos tratando de entender, estamos trabajando de cerca con una comisión gubernamental, analizando toda la cadena de eventos; para evaluar la escala del accidente y comprender sus causas», dijo.

Dos expertos nucleares con sede en Estados Unidos dijeron a Reuters el viernes que una explosión de propulsor de cohete líquido no liberaría radiación; lo que lleva a especular que estaba involucrado el misil de crucero de propulsión nuclear.

Funcionarios de inteligencia de EE.UU., dijeron al New York Times que creen que la explosión involucró un prototipo de un misil que Rusia llama el 9M730 Buresvestnik; mismo que la OTAN ha designado como: SSC-X-9 “Skyfall”.

El experto en armamento internacional, Jeffrey Lewis, tuiteó sobre el incidente de la explosión en el Mar Blanco los siguientes comentarios: «Una imagen del 8 de agosto de @planetlabs que muestra el Serebryanka; un transportador de combustible nuclear, cerca de un sitio de prueba de misiles en Rusia; donde ocurrió una explosión y un incendio”.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship’s presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w

— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019