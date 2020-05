Demandan a excongresista de Florida por contrato con el gobierno de Maduro

De acuerdo a fuentes de Associated Press en Miami, una firma consultora que es propiedad de un excongresista norteamericano por el Estado Florida, quién además fue compañero del senador Marco Rubio y compartió su política anticomunista, fue demandada por presuntamente haber mantenido un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Nicolás Maduro.

La demanda contra la empresa Interamerican Consulting (Consultoría Interamericana) propiedad de David Rivera, fue presentada este miércoles en la Corte Federal de Nueva York por activistas opositores de Maduro; que controlan la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según la demanda, PDVSA a principios de 2017 contrató a Interamerican Consulting por tres meses, para un trabajo de consultoría con el objetivo de mejorar la «reputación a largo plazo»; y la «posición en el mercado» de PDVSA entre las «partes interesadas» en los Estados Unidos.

Sin embargo, la demanda presentada en la Corte Federal de Nueva York alega que el excongresista republicano, cubanoamericano, David Rivera, no describió ningún trabajo que hubiera realizado realmente; preparando solo dos de los siete informes de progreso quincenales prometidos; mientras recaudaba los primeros $15 millones de los $50 millones acordados con el gobierno de Maduro.

En ese momento, Maduro intentaba ganarse el favor de la administración Trump, evitando las críticas directas al nuevo presidente de los Estados Unidos mientras canalizaba $500.000 a su comité inaugural, a través de Citgo; la subsidiaria de PDVSA con sede en Houston (Texas).

El esfuerzo cayó realizado por el gobierno de Maduro fue en vano. Animado por Marco Rubio, quien organizó una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y la esposa del activista opositor venezolano Leopoldo López; Estados Unidos aumentó gradualmente la presión sobre Maduro y en agosto de 2017 impuso la primera de las sanciones gradualmente más restrictivas contra PDVSA.

Entonces fue cuando PDVSA acordó pagar a Interamerican Consulting $50 millones. Cabe destacar que la firma enumera como su dirección comercial principal la propia casa de David Rivera; en la ciudad de Miami.

Este contrato, eclipsa los $12.5 millones que Maduro acordó este año pagar al bufete de abogados de Florida Foley Lardner; por cinco meses de relaciones públicas y trabajo de lobby.

Cuando Associated Press le preguntó sobre el contrato, David Rivera respondió con un mensaje de texto que hacia referencia al «Citgo 6»; refiriéndose a los cinco ciudadanos estadounidenses y un residente legal de los Estados Unidos que habían sido retenidos en una prisión venezolana desde noviembre de 2017, seis meses después de la firma del contrato.

“Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana, incluido Leopoldo López. Eso es todo lo que sé”; dijo Rivera sin responder más preguntas y negándose a explicarse.

