Denuncian que no hay suficientes gandolas para distribuir la gasolina

GASOLINA PARA CARACAS. Hoy, lunes 5 de octubre, el buque Gem descargó 70 mil barriles de gasolina de 91 octanos y 60 mil barriles de diésel. La gasolina está en la planta de llenado de Guatire, Estado Miranda, se presentan serias dificultades para su distribución, ya que no existe la cantidad de gandolas suficiente para tal fin. El parque automotor, constituido por 250 gandolas, apenas está operativo con 67 unidades, las cuales se encuentran con desperfectos mecánicos. El vicepresidente de comercio y suministro de combustible de la región metropolitana, Antonio Pérez Suárez, ha desarrollado una política represiva contra los trabajadores sometiéndolos a condiciones inclementes de trabajo, salarios miserables de hambre, les niega el seguro médico y si protestan los suspenden de sus actividades y los amenaza con detenerlos acusándolos de sabotaje. Pérez Suárez es un nefasto personaje que maneja el tráfico de combustible en la gran Caracas.