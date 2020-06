Deporte mundial alza su voz contra racismo y muerte de George Floyd

El deporte contra el racismo. el «no puedo respirar» no solo se convirtió en un símbolo para los manifestantes en Estados Unidos, por la muerte del afroamericano George Floyd, hace ocho días en Mineápolis, asficiado por un policía de la localidad.

Desde el exNBA y leyenda Michael Jordan, el seis veces camepeón de la Fórmula Uno, el británico Lewis Hamilton; la tenista japonesa Naomi Osaka;y hasta la esposa del fallecido Kobe Bryant, entre otros, se pronunció al respecto.

Deporte contra el racismo

Michael Jordan dijo sentirse enojado por la muerte de Floyd: «Estoy profundamente entristecido, realmente dolorido y totalmente enojado»; manifestó en un comunicado el domingo 31 de mayo.

«Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con aquellos que están llamando al arraigado racismo y violencia hacia la gente de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente»; agregó.

Hamilton fue más allá

Por su parte, el inglés Lewis Hamilton también alzó su voz y fue más allá: “algunos de ustedes figuran entre las más grandes estrellas y sin embargo permanecen silenciosos frente a la injusticia”.

“Nadie mueve un dedo en mi industria que es un deporte por supuesto dominado por los blancos. Soy una de las pocas personas de color, todavía estoy solo”; haciendo referencia al resto de pilotos.

Pero ese sirvió para que se pronunciaran desde su escudería Mercedes y otros colegas.

“La tolerancia es un principio elemental de nuestro equipo y nos enriquecemos con la diversidad en todas sus formas”; señaló la escudería.

El piloto de Renault, Daniel Ricciardo calificó como “una desgracia” la muerte de Floyd. “El racismo es tóxico y no debe ser enfrentado con violencia o silencio, sino con unidad y acción”; escribió el australiano en Instagram.

Charles Leclerc, de Ferrari, dijo en Twitter que se sintió “fuera de lugar e incómodo” compartiendo sus pensamientos en las redes sociales sobre la situación, pero luego sostuvo que se dio cuenta de que estaba “completamente equivocado”.

“Sigo luchando por encontrar palabras para describir la atrocidad de algunos vídeos que he visto en Internet. El racismo debe ser enfrentado con acciones, no con silencio”; afirmó.

Naomi Osaka se une

Deporte contra el racismo y así lo hizo saber Naomi Osaka: «El hecho de que no te esté sucediendo no significa que no esté sucediendo en absoluto» escribió en redes sociales la dos veces campeón de Grand Slam.

«¡¡Ser capaz de usar mi plataforma para llamar la atención sobre un problema que ha estado sucediendo por mucho tiempo se siente bien !!!«; señaló.

Futbolistas de la Bundesliga

Igualmente, el fútbol que comienza a retomar el camino, por lo menos el alemán con la Bundesliga, algunos jugadores se solidarizaron.

Los futbolistas Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach), Jadon Sancho y Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) se sumaron a la causa.

Jadon Sancho y Achraf Hakimi, quienes marcaron en la visita del Dortmund al campo del Paderborn; ambos mostraron una camiseta interior en la que se pudo leer Justice for George Floyd.

Mientras que el centrocampista estadounidense del Schalke Weston McKennie, en el partido contra el Werder Bremen, disputado el 30 de mayo, portó un brazalete con el mensaje «Justice for George».

Mensaje de Vannesa Bryant

Por último, la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, se pronunció sobre las protestas y disturbios en varias ciudades de EE.UU. por la muerte de Floyd.

En su cuenta de Instagram, Vanessa Bryant publicó una fotografía de su fallecido esposo con una camiseta que decía: “No puedo respirar”.

