Ecuador consternado por derrame de combustible en las Islas Galápagos (+Video)

El ministro de Medio Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, dijo el lunes que el accidente una barcaza que se hundió en las Islas Galápagos con 600 galones de combustible diesel está bajo control, pero agregó que las autoridades están «muy preocupadas» por la recuperación del barco y el control medio ambiental.

La barcaza se hundió el domingo después de que una grúa en el muelle La Predial de San Cristóbal, la isla más oriental de las Islas Galápagos se volcara y cayera al mar mientras realizaba operaciones de descarga; dijo la armada ecuatoriana en un comunicado.

Ubicadas a unos 1.000 kilómetros al oeste de Ecuador, las Islas Galápagos albergan una variedad de flora y fauna que ayudó a inspirar la teoría de la evolución de Charles Darwin, después de su visita de 1835.

Las Islas Galápagos, que están incluidas en la lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Fueron clasificadas como “en riesgo” en el 2007; después de que el crecimiento de la población, la pesca y el turismo han ejercido presión sobre sus recursos naturales allí.

La grúa se encontraba alzando un contenedor con un un generador eléctrico industrial; cuando se levantó y cayó sobre el barco, lo que hizo que se hundiera.

Ledesma indicó que el generador hundido era la fuente del combustible diesel que fue observado en el agua minutos después.

El barco transportaba el combustible para sus propias operaciones, dijo Ledesma a Reuters. «No era un transporte comercial de combustible», aseveró.

«Los hidrocarburos que se están filtrando a las aguas provienen de la máquina que estaba dentro del contenedor».

La Armada de Ecuador, junto con las autoridades del Parque Nacional Galápagos, colocaron barreras y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor del buque afectado; para evitar la dispersión de cualquier combustible que pudiera filtrarse.

Una persona resultó herida en el incidente, dijo la oficina del fiscal general, que está investigando.

«Este derrame de combustible podría haber causado graves efectos en el ecosistema sensible de esta área protegida», dijo la oficina del fiscal general.

El ministro dijo que a pesar de que la situación estaba bajo control, las autoridades no podían darse el lujo de relajarseen torno a este asunto.

#worldNews Ecuador concerned about recovery of sunken barge in Galapagos: minister https://t.co/fdYqKs1B0K pic.twitter.com/0dkd1hcd6O

— techcenter (@techcen70555780) December 23, 2019