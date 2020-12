Nicaragua culminó rescate en derrumbe de mina tras extraer dos cuerpos

Luego de dedicarse por tres meses a vender frutas junto a su madre en su pueblo natal, ubicado en Yaracuy; Glass Marcano de 24 años, cumplió uno de sus sueños ejerciendo como directora venezolana en París.

Como millones de jóvenes criollos han emigrado hacia otras naciones es busca de una mejor calidad de vida, Marcano logró lo antes mencionado y perseguir sus sueños en lo que le apasiona la música y la dirección orquestal.

Sobre la artista, Romain Fievet de la orquesta Paris-Mozart aseguró que «es una joven extremadamente talentosa, trabajadora e inteligente que tendrá una gran carrera».

De hecho, esa orquesta junto a la Filarmónica de la capital francesa organizaron el concurso para mujeres directoras denominado»La Maestra»; al que la venezolana se postuló meses atrás.

Vale resaltar, que Marcano, fue alumna de El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, creado por el maestro José Antonio Abreu en los años 70. Además, en años atrás vivió en Caracas cuando estudiaba Derecho y lo combinó con la música.

Directora venezolana Glass Marcano en «La Maestra»

Parte de su historia, la contó al equipo de BBC Mundo ya estando en París, «cualquier oportunidad para dirigir una orquesta o un taller yo la aprovechaba. El año pasado fue el año más activo porque dejé de dirigir la orquesta que yo tenía en Caracas e hice un plan por el interior del país para dirigir varias orquestas».

Fue con ese deseo y pasión, que decidió buscar la manera de participar en un concurso de dirección orquestal, para ello tomó su computadora y colocó en el buscador «concurso de dirección orquesta».

Al arrojar resultados, empiezo a bajar, a bajar y a bajar hasta que encontró «La Maestra», lo que le pareció interesante e investigó sobre qué se trataba. Al leer a profundidad, se dio cuenta que era un concurso dirigido solo para mujeres directoras.

Sin embargo, surgió un problema monetario, «veo que el fee (el costo de la inscripción) es de 150 euros (US$180) y me desanimé; como cualquier venezolano que tiene una ilusión y ve que el dinero se escapa de las manos. Y entonces dices: no se puede, en otro momento será».

En este contexto, Fievet explicó que «recibimos 220 solicitudes y el comité de selección eligió a Glass Marcano de forma unánime. Sus videos mostraban carisma, gran energía, ritmo corporal…».

Ante esta noticias, entre julio y agosto de 2019, se vio en la necesidad de pedir ayuda a amigos y familiares mayormente fuera del país; para reunir y poder emprender su viaje a Europa; pues el concurso iniciaría en marzo de 2020.

Con mucha franqueza expresó en ese momento «nunca pensé que yo iba a quedar en esa broma»; pero con la esperanza en el fondo la directora venezolana Glass Marcano fue seleccionada de forma unánime pues «artísticamente sus videos mostraban auténtico carisma, gran energía, conocimiento real de las partituras y obviamente, ritmo corporal», agregó Fievet.

Llegó la pandemia

En marzo todo se detuvo con la llegada de la pandemia a Europa y luego a Venezuela, razón por la cual le llegó un correo que decía que el concurso se pospuso para septiembre.

Fue en ese momento en que decidió «Me voy a Yaracuy, porque mi mamá me dice que ha abierto una frutería y que puedo ir, trabajar allí; reunir dinero y comprar ropa para el concurso. Me pareció excelente idea, porque yo necesitaba algo de ropa para venir a París».

Al pasar de los meses y en todos los países donde había presencia del virus, los casos positivos aumentaban cada vez; pero eso no fue causa para decaer en su planes y el cumplimiento de sus sueños, a pesar de que los vuelos estaban suspendidos.

Luego de ello, «sale la noticia de que va a haber un vuelo humanitario el 14 de septiembre, y ahí empezó toda la preparación para montarme a mí; en ese avión a Madrid».

«La Maestra»

Al llegar al sitio donde se desarrollaba el concurso, Marcano subió al podio a pesar de llegar a horas de su inicio. Respecto a ello comentó que «en muchas ocasiones sentí que no estaba en la realidad. Era una experiencia nueva para mí, estaba impresionada de todo, me sentía que estaba en otro planeta. No es fácil y aún más si lo tienes que hacer en un idioma que no es el tuyo».

A pesar de lo antes mencionado, tampoco se amedrentó ante sus rivales, pues con la disciplinada formación y talento; la directora venezolana Glass Marcano aunque no ganó, alcanzó un premio especial.

Ante ello, quienes conformaron el jurado se mostraron sorprendidos «de que hubiera llegado solo hasta la semifinal con tanto nivel en la competencia».

