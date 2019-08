Descarrilado tren del Metro de Caracas full de pasajeros

Un tren del Metro de Caracas se descarriló en la Estación Los Dos Caminos; afortunadamente sin ninguna víctima fatal, pero con varias personas heridas y desmayadas, a consecuencia de la fuerte impresión.

Este sábado a través de las redes sociales; usuarios del sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas informaron que un tren se descarriló en la estación Los Dos Caminos con dirección Propatria. El subterraneo iba lleno de pasajeros, «como sardinas en lata».

Según indican la eventualidad dejó como saldo ocho personas heridas levas y varias desmayadas. Los pasajeros fueron evacuados por personal del Metro de Caracas.

Se descarriló un tren del Metro de Caracas

El incidente dejó sin el servicio de trenes a la Linea Uno del Metro de Caracas y los operadores del subterraneo trabajan asiduamente para subsanar el inconveniente que pudo resultar mortal.

Aún no ha informado la dirección de ese transporte colectivo masivo; cuando se reanudará el servicio y si para el momento de hacerlo ofrece las garantías de seguridad necesarios para la tranquilidad de los miles de usuarios.

Colaterales:

Faes abatió a tres presuntos asaltantes de transporte público

Guaidó: Maduro no cuenta con respaldo internacional

No deje de leer: Expertos efectuaron revisión en el sistema Metro de Valencia(Opens in a new browser tab)