Descubre qué es Zelle, y qué la hace estar de moda en Venezuela

A causa de la hiperinflación ciudadanos y comerciantes conviven en una economía paralela en donde se ha vuelto común realizar transacciones en una moneda más estable, como el dólar. Muchas de dicha operaciones se realizan en cuentas ubicadas en Estados Unidos a través de la plataforma Zelle.

Zelle es una red de pagos digitales con sede en Estados Unidos, de la empresa Early Warning Services. Fundada en 2017, ofrece servicios a bancos como BB&T, Capital One, Bank of America, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank, Citibank y Wells Fargo.







Una amplia gama de productos y servicios puede pagarse en Venezuela en dólares con la aplicación Zelle; la cual está de moda desde el año pasado, debido a que es completamente gratis, pues no cobra comisión al momento de hacer la transacción.

Ya sea en un puesto de hot dogs, una pizzería o un bar nocturno, es natural que los clientes hagan una transferencia de un banco estadounidense a otro para cancelar la cuenta, se ha vuelto normal en todo el país.

La compañía a través de su portal oficial en Internet asegura que “es una manera rápida, segura y fácil de enviar dinero en minutos a amigos, familiares y otros en los que confíes”.

¿Cómo realizar pagos con Zelle?

Zelle es una manera barata de enviar dinero. Para que sea posible, requiere que el emisor y el receptor tengan cuentas bancarias en Estados Unidos y que ambos estén registrados en el servicio.

La transferencia tarda unos minutos entre los usuarios. Esta plataforma tiene su propio app en Android e iOS. Incluso puedes ingresar a la página y realizar la operación desde allí.

Gabriela González, periodista venezolana comenta «tengo una cuenta en Bank of América y este banco ya está integrado con Zelle. Básicamente transfieres de una cuenta a otra. Solo necesitas el correo electrónico del beneficiario y ya. Es práctico y seguro, pero lo más importante es que no pagas comisión”.

González, detalla que sus ahorros están en dólares, sin embargo; a veces necesita bolívares para algunas transacciones pequeñas, como comprar pan.

Cabe destacar, que lo más llamativo en Zelle es el no pagar comisión; en un país en el que cada dólar cuenta. Es una gran ventaja considerando que las transacciones a través de los bancos pueden costar un cargo extra, que puede variar entre US$20 y US$30 por operación.







Transacción con dólares en comercios venezolanos

Es importante destacar, que transar con dólares estuvo prohibido por ley en el país entre diciembre de 2007 y agosto de 2018.

La suspensión de la norma ocurre en medio de una crisis marcada por la hiperinflación y la devaluación progresiva del bolívar, que persiste hasta la actualidad.

Aunado a esa situación, hay pocos billetes en circulación, de allí, a que los pagos por app o transferencias se han vuelto tan comunes.

Víctor Álvarez, economista e investigador explica «como el poder de compra no vale, la gente tiende a protegerse refugiándose en el dólar”.

Pagos con Zelle desplaza a otras formas plataformas

Desde que los venezolanos empezaron a realizar pagos en dólares, son varias las opciones que han aparecido en el mercado.

En 2016 aparece mercadolar, una página de Internet en la que los usuarios pueden intercambiar dólares por bolívares venezolanos y viceversa. Pero ya antes existían otras plataformas, como Neteller, Skrill y Paypal.

Por su parte, la comunicadora social, Gabriela Yánez, en el artículo «Cambiar dólares digitales en Venezuela y no morir en el intento», escrito en 2018, mostraba el dominio de Paypal en el mercado venezolano.







«Una vez ya tengas tu cuenta verificada, cada vez que envías dinero, o te envían, existe una comisión del 5.4 por ciento más US$0.30 del monto de la transacción. Entonces tienes que ponerte de acuerdo de si tú asumes la comisión al enviar o comprar, o si lo asume la contraparte». Es ahí donde Zelle ha golpeado a sus competidores, al no cobrar comisiones.

Zelle informó en 2017 que los clientes movieron un total de US$75,000 millones a través de su red, un aumento del 36 por ciento con respecto a 2016, cuando Zelle era conocido como clearXchange.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues según la página Web Techcrunch, «los usuarios de Zelle están descubriendo que no hay protección contra fraudes».

Un portavoz de la plataforma recomienda para evitar estafas «que los consumidores no deben usar Zelle para realizar transacciones con personas que no conocen, como por ejemplo, artículos comprados en sitios de ventas en línea”.

