¡Radiografía de calabozos venezolanos! ONG denuncia aumento de desnutrición y tuberculosis

Los casos de desnutrición y tuberculosis en cárceles venezolanas han aumentado dentro de los calabozos en el país en medio de la pandemia por COVID-19; según un informe publicado este miércoles por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.

«Se constató un incremento importante en el número de privados de libertad con cuadros severos de desnutrición y un aumento en el número de casos de tuberculosis en los calabozos policiales«; dice el informe que fue elaborado entre mayo y septiembre con datos de 60 calabozos de Caracas, La Guaira y Miranda.

El escrito señala que, debido al confinamiento que rige desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país; se ha limitado la atención médica a los reclusos y este contexto «también ha impedido tener información detallada y actualizada sobre el número de personas detenidas con VIH».

Desnutrición y tuberculosis en cárceles venezolanas

Sin embargo, la ONG contabilizó 558 casos de privados de libertad que padecen de desnutrición; 183 tienen tuberculosis; 10 son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las autoridades han confirmado cuatro casos de reclusos que dieron positivo por coronavirus.

Además, durante esos cinco meses, fallecieron 14 internos, de los cuales 8 murieron por tuberculosis, dos por paro respiratorio, uno murió de un infarto, dos por problemas coronarios y uno por fractura craneal; siempre según el informe de Una Ventana a la Libertad.

Radiografía de los calabozos

Según la ONG, el estudio se realizó de manera exhaustiva en 60 centros de detención preventiva, donde mantienen bajo custodia a personas que no han sido sentenciadas; 55 de los cuales están dirigidos por autoridades civiles y otros cinco por efectivos militares.

Estos 60 centros suman una capacidad estimada para albergar a 2.180 personas pero tienen una población de 5.218; entre ellos 69 menores de edad, lo que implica un hacinamiento de 239,40%.

El informe revela que 73% de los centros de detención no cuentan con baños para los privados de libertad; 35% no tienen servicio de agua potable y 92% no cuenta con servicio médico para asistir a los reclusos.

«Solo en 6 de los 60 centros de detención preventiva se ofrece atención y control médico para las privadas de libertad en estado de gestación», señala el informe.

