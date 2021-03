Despinal inicia su carrera como solista cantándole al amor

No dejes de leer

Posteriormente ya estando admitido en Berklee College of Music tuvo que poner pausa a su carrera, pues se convirtió en padre y los planes cambiaron.

Radicado en Atlanta estudió guitarra en el (AIMM) Atlanta Institute of Music & Media .

Además, reveló que su nombre artístico Despinal, no solo viene de su nombre de pila David Espinal, sino también la D en mayúscula es por Dios.

No hay nada mejor que una canción especial, es por ello que Despinal escogió iniciar su carrera como solista cantándole al amor en su primer tema.