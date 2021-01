¡Alerta en China! Detectan covid-19 en helados

En China detectaron la presencia de covid-19 en helados producido al este del país. El descubrimiento obligó al gobierno a retirar al producto del mercado, según anunciaron fuentes oficiales.







Tras el descubrimiento, las autoridades cerraron las cámaras frigoríficas donde se almacenaba el helado; y decidieron incautar todo producto hecho con las mismas materias primas, que son importadas de Ucrania y Nueva Zelanda.

En total resultaron 4.836 cajas con seis diferentes productos, cada uno de los cuales tiene un peso de 450 gramos. De ese cargamento, 2.089 cajas fueron incautadas en el almacén, y el resto había sido ya enviado al mercado de diversas provincias de China.

La compañía Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin, cerca de Beijing, está aislada y se han realizado pruebas a sus empleados para ver si tienen la infección; dijo el gobierno de la ciudad en un comunicado. No había indicios de que alguien hubiera contraído el virus por comer el helado.

Por su parte, los 1.662 empleados de la compañía Daqiaodao Food Co., Ltd. quedaron en cuarentena y sometidos a hisopados, 700 personas dieron negativo y los otros resultados no se anunciaron.

El gobierno chino ha dejado entrever que la enfermedad, detectada por primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, llegó del exterior y ha destacado lo que describe como el hallazgo de coronavirus en pescado y otros alimentos importados, no obstante el escepticismo de científicos extranjeros.

