Oposición denuncia la detención del diputado Gilberto Sojo

Detenido diputado Gilberto Sojo, denunció la oposición; legislador que ya estuvo tras las rejas durante más de dos años entre 2014 y 2016.

«El diputado Gilberto Sojo fue secuestrado por los órganos represivos de la dictadura. Advertimos a la comunidad internacional sobre lo que pueda pasarle al diputado y hacemos responsable a Nicolás Maduro por su integridad física», dijo la oposición en un mensaje publicado en Twitter.

El propio Guaidó apuntó luego que Sojo, quien fue electo como diputado en los comicios parlamentarios de 2015, «fue secuestrado» por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un órgano que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió al Estado venezolano disolver.

«Las amenazas del régimen no son en vano, pero no nos detendrán en nuestra lucha», dijo en Twitter el líder opositor. No se informaron más detalles del arresto.

Detenido diputado Gilberto Sojo

Sojo forma parte del Partido Voluntad Popular, que encabeza el dirigente opositor venezolano Leopoldo López; estuvo detenido entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016, por cuanto fue electo como diputado por el estado de Aragua mientras estaba en prisión y solo pudo acceder a su curul un año después de haber sido electo.

El último mensaje de Sojo en Twitter es de finales de abril de 2019; cuando Guaidó y López se presentaron ante un cuartel militar en Caracas para exigir a los uniformados que dieran la espalda a Maduro.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, que defiende los derechos de los considerados presos políticos de Venezuela, en el país permanecen detenidas al menos 328 personas por oponerse al Gobierno de Nicolás Maduro.

De ellas, 304 son hombres y 24 son mujeres. La mayoría son civiles y adultos, aunque la organización también reporta la detención de dos adolescentes y 123 militares.

ACN/MAS/EFE

