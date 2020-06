Detenido hombre por simular robo de su vehículo en Carabobo

View this post on Instagram

Detenido hombre por simular el robo de su vehículo en Carabobo Expertos del Eje de Investigaciones Contra el Hurto y Robo de Vehículos Valencia, aprehendieron a Giorgio Safina Marcano (41), en las instalaciones del despacho, por simulación de hecho punible, ya que denunció falsamente haber sido víctima del robo de su vehículo. Se tuvo conocimiento que el supuesto vehículo robado fue trasladado a zonas boscosas mientras las investigaciones se encontraban en curso; tras una serie de gestiones, funcionarios detectaron incoherencias y contradicciones entre los hechos relatados por Giorgio y después de varios interrogatorios el hombre reconoció que mintió en la denuncia y explicó que quería cobrar la póliza de seguro por lo cual se inventó la versión del robo. Tiene conocimiento del caso la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Carabobo. R: Carmen González.