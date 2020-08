¡Aislada desde hace una semana! Deyna Castellanos da positivo a COVID-19

La delantera venezolana del Atlético de Madrid, Deyna Castellanos dio positivo a coronavirus covid-19; haciéndolo tras explicar que desde hace una semana está «aislada y siguiendo todas las recomendaciones protocolarias de salud» y lamentó perderse la fase final de la Liga de Campeones.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la vinotinto Deyna Castellanos indicó que no será parte de la delegación que este miércoles viaja a Bilbao para medirse al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones; que se resolverá entre el 21 y el 30 de agosto en el País Vasco en formato de Final a Ocho.

«Hace aproximadamente una semana fui notificada que di positivo en la prueba COVID-19 y desde entonces he estado aislada y siguiendo todas las recomendaciones protocolarias de salud que me ha recomendado el club;» escribió la artillera vinotinto.

«Los últimos días han sido difíciles y llenos de esperanza para poder recibir el alta y reincorporarme al equipo. Desafortunadamente los tiempos no nos dieron y en estos momentos estoy enfocada en la recuperación y en apoyar a mis compañeras en el partido de este próximo viernes»; señaló la mundialista.

Deyna Castellanos, que llegó al Atlético de Madrid el pasado mes de enero, se dirigió a los atléticos para decirles que este año «por diferentes razones» no ha podido darles «el cien por cien»; la pandemia interrumpió la temporada el pasado mes de marzo y ahora la enfermedad retrasa su reaparición.

«Estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero sé que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles», dijo la aragüeña.

Agradecida con «la gente que se ha acercado en los últimos días y que ha estado al pendiente» de ella; Deyna Casetllanos hizo asimismo un llamamiento «para invitar a la sociedad a seguir haciendo conciencia y a seguir todas las medidas sanitarias».

«Saldremos de esto con empatía y con esfuerzo de todos. Nos vemos pronto desde la cancha»; concluyó su comunicado la vinotinto.

