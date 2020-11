Diosdado Cabello amenazó que «para el que no vote, no hay comida»

Durante un mitín relacionado como el cierre de campaña de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre; el presidente de la ANC, Diosdado Cabello aseguró que «para el que no vote, no hay comida».

Este comentario frente a varios grupos de personas este lunes, pudiera ser tomado como una amenaza a los venezolanos; quienes decidan no ir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Exactamente se escucha a Diosdado Cabello en el video difundido en redes sociales, cuando dice «Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer».

Es decir, es una advertencia por parte de Cabello dirigida a todos aquellos que tienen la edad para votar; y que se benefician con la venta de las cajas de alimentos subsidiadas; a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Diosdado Cabello: Para el que no vote, no hay comida

Para los analistas políticos, el oficialismo venezolano ha diseñado «una gigantesca operación de amenaza y chantaje para obligar a que beneficiados de las bolsas de comida CLAP voten».

, Entre ellos se incluye, a los empleados públicos, jubilados, pensionados, personas inscritas en las misiones sociales y adjudicatarios de viviendas entregadas por el gobierno; porque «el que no lo haga está traicionando a la revolución», la misma retórica utilizada por Cabello.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 30, 2020

Respecto a ello, el miembro de la ONG de derechos humanos Provea, Marino Alvarado precisó que «Las presiones del Gobierno no son nuevas, pero ahora han arreciado. Es una política del chantaje: obligatorio votar y si no pierdes trabajo o beneficios, y además no puedes ir solo, debes llevar a 10 personas».

Durante los últimos años, afirmó que ha recogido más de 40 casos colectivos de amenazas de despido. Esto significa, que han creados un «Operativo del miedo»; donde «la coacción es directa y descarada, ya no guardan las formas», describió uno de los testigos de éstas acciones, quien prefirió el anonimato.

Agregó, que «ya el año pasado nos advirtieron de que aquí no habría elecciones hasta que la revolución no sea capaz de ganarlas»; incluso la fuente completó con datos falsos el listado denominado «1×10».

Como uno de los líderes del chavismo y la revolución, Cabello también funge como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); desde donde se organizan todas las concentraciones, los mítines y se toman las decisiones políticas en cada región.

Según lo publicado por El Mundo, «el operativo gubernamental consta de tres apartados: control inicial, amedrentamiento y remate final»; tomando en cuenta lo expresado por Diosdado Cabello hoy «para el que no vote, no hay comida».

Explicaron basados en entrevistas con varias fuentes relacionadas al chavismo, que la primera «ha movilizado todos los resortes para que las personas en su área de influencia; se vean obligadas a votar».

En la segunda fase, «dejan claro que quien no lo haga sufrirá las consecuencias y en el tercer apartado que «mejorará la efectividad de la histórica Operación Remate».

Con información: ACN/Redes/Caraota Digital/Alberto News/El Mundo/Foto: Cortesía

