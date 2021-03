Dip. Tamara Adrián: Cada 38 horas una mujer está siendo asesinada

«Por eso invito a todos mis compañeros parlamentarios a seguir trabajando y ser garantes del respeto de los derechos de todos los venezolanos. Si no tomamos en cuenta estas circunstancias, no podemos enfocarnos en la reconstrucción del país».

Adrián citó el reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas , el cual señala que la mujer en América Latina tiene 71% menos probabilidades laborales que los hombres y aseguró que, aunque en Venezuela no hay acceso a cifras oficiales, el agravio contra la mujer se encuentra en niveles alarmantes.

Asimismo, explicó que la violencia contra la mujer venezolana no es solo física.