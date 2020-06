Diputados opositores rechazan juramentación de rectores del CNE

Cómo era de esperarse, de un lado y del otro, ésta situación iba a generar desacuerdos por la manera en que se ejecutaron; pues según lo explicado por Guaidó el Comité de Postulaciones y la Asamblea

Asimismo, el líder opositor escribió en su cuenta de Twitter que «solo el Comité de Postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho. Si la dictadura quiere seguir cayéndose a mentiras, que se lance por su barranco. Tienen el juego trancado y ya les empezaron a colgar los teléfonos. Que nadie caiga en distracciones».

Solo el Comité de Postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho.

Al igual que el presidente de la AN, otros legisladores del hemiciclo expresaron su desacuerdo a través de sus respectivos cuenta en Twitter; afirmando que el «TJS no puede designar a ningún CNE. Son usurpadores».

Entre los diputados opositores que manifestaron su rechazó al nuevo CNE se pueden mencionar a Omar Barboza, Juan Pablo Guanipa; también Manuel Rosales, Delsa Solorzano, Henry Ramos Allup y María Corina Machado, entre otros.

Los antes mencionados coincidieron, en que repudian los «procesos electorales ilegítimos convocados por un CNE nulo que nadie reconocerá». Aseguraron además, que «no participarán en ningún fraude electoral».

Ese NO es un TSJ, son usurpadores, en consecuencia no pueden designar a ningún CNE. Llamemos a las cosas por su nombre: sátrapas, dictadores. Solo la @AsambleaVE puede designar CNE. @EnCiudadanoVzla NO participará en ningún fraude electoral.

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) June 13, 2020