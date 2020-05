Disfrazados de médicos atracaron a familia en Barcelona

View this post on Instagram

Capturados por hurtar en viviendas de Carabobo Gracias al trabajo realizado por detectives de la Delegación Municipal Valencia, se logró la captura de Eder Miguel Ramírez Silva (36), en la parroquia Miguel Peña, estado Carabobo. Ramírez, se dedicaba a ingresar por la parte posterior de las viviendas que se encuentran en zonas desoladas, esto con el objetivo de no ser visualizado por habitantes del sector; una vez dentro sustrae cualquier objeto de valor del que pueda obtener una ganancia al momento de comercializarlo. Por lo que es puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público. Por otra parte, expertos de la Delegación Municipal Bejuma, detuvieron a Rafael Alexander Guerra Morillo (42), en el sector Alto de Reyes, estado Carabobo. Él hombre, realiza estudios de las fincas de la localidad con el objetivo de saber en qué momento la propiedad se encuentra desolada, para violentar las puertas y ventana, una vez dentro comienza a sustraer objetos de valor que posteriormente comercializaba a través de redes sociales. De tal manera es referido a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. R: Carmen González.