Disney publica escena borrada de Frozen 2 (+Video)

En un nuevo video exclusivo, los directores de Disney «Frozen 2», Jennifer Lee y Chris Buck, revelaron una escena eliminada que responde a las preguntas que Anna aún tiene sobre sus padres, el rey Agnarr y la reina Iduna.

«Anna estaba luchando tanto en versiones anteriores [de la película] con ‘¿Mis padres realmente confiaban en mí? ¿Por qué me excluyeron?'», Dice Lee en el video. «Todavía tenía preguntas para las que necesitaba respuestas».

«Nos encantó la idea de que después de Ahtohallan, Elsa podría darle un recuerdo que le diga cómo se sienten sus padres sobre ella», dijo Lee.

Ahtohallan es el lugar místico al que viaja Elsa en «Frozen 2». Allí, descubre que es el poderoso «quinto espíritu» que une a los humanos con el reino mágico. Elsa también descubre que puede manipular el agua para revelar recuerdos.

En la escena eliminada, Elsa decide ayudar a Anna a comprender mejor a sus padres invocando un recuerdo acuático de ellos.

-«Querida, he estado pensando», le dice Iduna a su esposo. «Tal vez sea hora de contarle a Anna sobre Elsa. No puedo soportar mantenerla excluida nunca más. Ahora está madurando. Puede ser responsable».

-«No es Anna lo que me preocupa», dice Agnarr. «¿Qué pasa si los dejamos acercarse nuevamente y los sentimientos son demasiado para Elsa? Saca sus poderes con tanta fuerza como el miedo!».

-«Pero si alguien puede encontrar una manera de ayudarla, es Anna», dice Iduna.

-«Puede que tengas razón en eso», dice Agnarr. «No hay mucho que esa chica no pueda hacer».

-«Su amor podría sostener el mundo», dice Iduna.

-«Suerte para el mundo», responde Agnarr. «Está bien, se lo diremos cuando regresemos».

Anna observa mientras sus padres se preparan para el viaje que terminaría trágicamente en sus muertes.

The directors of Disney’s Frozen 2 have shared a new deleted scene from the animated movie in which Elsa shares a special memory from her parents with Annahttps://t.co/7WCWZmOovF

— The Daily Record (@Daily_Record) February 8, 2020