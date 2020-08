¡Plomo en la Casa Blanca! Trump tuvo que ser sacado de una rueda de prensa (+Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, fue sacado abruptamente de la Sala de Prensa de la Casa Blanca este lunes, en plena conferencia, debido a un enfrentamiento con múltiples disparos a una cuadra de distancia de ese recinto.

El presidente estaba en medio de su declaración de apertura cuando un asistente que parecía ser miembro del Servicio Secreto se acercó a su lado y lo escoltó fuera del lugar. Trump regresó a la sala de prensa unos minutos después e informó a los medios que había ocurrido un tiroteo en las afueras de la Casa Blanca.

«Fue la policía le disparó a alguien, parece ser el sospechoso. Y el sospechoso ahora está de camino al hospital», dijo Trump, y agregó que nadie más resultó herido en el incidente.

El Servicio Secreto, abrió fuego contra el sospechoso fuera del perímetro de la cerca de la Casa Blanca. Los funcionarios dijeron que los socorristas llevaron al sospechoso con una herida de bala a un hospital de la localidad. La persona se encontraba en estado grave, quizás muy crítico.

Trump, quien dijo que lo llevaron a la Oficina Oval durante el incidente, indicó que no estaba al tanto del motivo del tiroteo; que tuvo lugar entre la Calle 17 y la avenida Pennsylvania.

«Puede que no haya tenido nada que ver conmigo», dijo Trump. «Podría haber sido otra cosa».

Las interrupciones de discursos en la Casa Blanca son relativamente comunes y pueden ocurrir cuando hay francotiradores cercanos; infracciones del perímetro de la Casa Blanca e incluso bolsas abandonadas en las cercanías.

Sin embargo es raro que ocurran interrupciones cuando el presidente está en el escenario; y extremadamente raro que el servicio secreto evacue al presidente de la sala de prensa en plena sesión de comentarios.

The Secret Service can confirm there has been an officer involved shooting at 17th Street and Pennsylvania Ave. Law enforcement officials are on the scene. More information to follow.

— U.S. Secret Service (@SecretService) August 10, 2020