La División 101: Trump amenazó con enviar la infantería a las protestas

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha afirmado este lunes que esta de acuerdo con la idea de desplazar a la 101ª División de Infantería Aerotransportada del Ejército, cuando las fuerzas locales de seguridad y orden público o la guardia nacional sean superadas por los manifestantes, cuando ya se hacen preparativos pata otra movida noche de violentas protestas en el territorio estadounidense.

De acuerdo a algunos analistas de las cadena Fox News, las protestas se originaron como una «reacción genuina» al incidente donde resultó muerto en Minneapolis el señor George Floyd, un afrodescendiente de 46 años, víctima de una asfixia mecánica que le fue infringida por un policía local (Derek Chauvin), tras ser arrestado frente a un tienda de víveres, tras presuntamente pagar con un «billete falso» por una cajetilla de cigarrillos.

Los transeúntes que se encontraban en la escena de la muerte de Floyd, aseguran que desde que arribaron los policías al sitio su actitud fue hostil: lo primero que hizo uno de los agentes fue desenfundar su arma y apuntar a Floyd. El policía Chauvin, culminó con este epítome de la violencia policial moderna, tras presionar con su rodilla el cuello de Floyd durante casi 9 minutos hasta sofocarlo mortalmente.

Pero, luego de que las imágenes y videos virales encendieron las protestas iniciales, la ocasión política parece haber sido aprovechada por innumerables grupos anarquistas y abiertamente proizquierdistas. Imágenes de estos elementos subversivos inundan las redes, y el mismo Trump ha tuiteado que «los estamos observando».

Anarchists, we see you! pic.twitter.com/ov1dMLu4Eg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020