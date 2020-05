¡Ingenio y creatividad! Docente venezolana ejerce en Perú en medio de la pandemia

La docente venezolana que ejerce en Perú en medio de la pandemia; precisa que realiza todos los esfuerzos para que sus alumnos reciban educación de calidad; a pesar de no contar con los implementos necesarios, se las ingenia para que los niños reciban los contenidos previstos del año escolar.

Escalona, indica que en un trabajo conjunto entre directivos y profesores ; se ha buscado la solución para que los alumnos reciban educación de calidad, a pesar de no tener una formación presencial.

Esta venezolana manifiesta que cuando hay vocación las limitaciones no existen, al tiempo que destaca; que el horario establecido para atender virtualmente a los estudiantes es hasta las 4 de la tarde; sin embargo, ella aparta de su tiempo muchas horas más para aclarar las dudas de sus estudiantes, quienes “realmente demuestran interés en aprender”.

“Los contenidos se los explico y envío a través de videos. No tengo pc así que uso mi creatividad. Les cuento una anécdota, yo no tengo pizarra por lo cual al grabar los videos, los explicaba en una lámina de papel bon ; una de mis alumnas se da cuenta de ello y decide prestarme una pizarra durante esta cuarentena. Esto es un claro ejemplo de solidaridad y que trabajando en equipo se consigue la solución”, relata.

Sin embargo, asegura que no se debe generalizar, pues en otros casos ciudadanos peruanos se han puesto en el lugar de los inmigrantes venezolanos y de algún modo los han apoyado.

Esta profesional venezolana detalla que en muchos de los empleos, han atrasado el pago a sus empleados, en especial a sus paisanos; por lo que muchos han sido desalojados de sus alquileres por no poder costear el mes.

Tras varios meses se retira de la institución, pues dejó de percibir el pagó y nuevamente le toca trabajar en áreas de limpieza y cobranza, sin embargo; Laura no pierde la esperanza y consigue otro nuevo empleo en la rama de la educación. En marzo del 2019 inicia su labor en el colegio María Montesori.

Destaca, que a pesar de haber sufrido de xenofobia en varias oportunidades, Dios puso muchos ángeles en su camino. “Una señora que siempre iba a comprar y era una fiel cliente, me escucha hablar con itros compradores de mi profesión, se acerca y me dice que le de mi currículo que es directora de un colegio, rápidamente se lo entregué. Inicié trabajando simultáneamente en la jugueria y la institución ”, cuenta.

La educadora describe la experiencia como una de las más hermosas en el ámbito laboral. “Los niños son un amor. Acá me ha tocado ver niños con familias perfectas y otros con muchos problemas y de todos he aprendido tanto; pues no solo se trata de dar clases sino de involucrase, orientarlos y ayudarlos”.

Laura indica desde que llega a Perú su misión ha sido dejar el nombre su país en alto y aportar todo el conocimiento y amor posible a sus alumnos en este país; pues a pesar de las dificultades, le abrió los brazos a su evolución como persona y como profesional.