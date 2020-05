Visión de un español: la xenofobia asecha al venezolano

El mal trato al migrante en los últimos años se ha intensificado en algunos países y los venezolanos han sido protagonistas, pues debido a una migración masiva de su nación, han sido las mayores víctimas, en un escenario que cada día empeora gracias a la pandemia del corionavirus. España es uno de los países en donde la xenofobia asecha al venezolano.

Eduardo Blasco, jurista y deportista de alto nivel; quien reside en Cantabria; ha viajado por muchos países del mundo por lo cual cuenta al equipo de ACN, le ha permitido conocer, trabajar y tratar con muchos venezolanos.







“Una de las cosas que más resalta del venezolano es que son muy cercanos, muy humanos y muy educados. Definitivamente la verdadera riqueza de Venezuela está en su gente. No me canso de tratar de ser un puente para España y otros países para que valoren y respeten esa riqueza”, destaca.

Asimismo, rechaza la xenofobia que asecha al venezolano y a tantos migrantes de distintas naciones, constantemente.

Xenofobia asecha al venezolano

“Considero la xenofobia como una aberración, no tiene justificación ni fundamento. Son muchos los países que han tenido que ver emigrar a su población por diversas razones, Venezuela no ha sido la única. Pues en una época muchos españoles fueron a Venezuela, y el país les abrió los brazos y los recibió en su tierra para que los mismos evolucionaran y muchos cumplieran sus sueños”, manifiesta.







Blasco, destaca como le ha tocado ver en varias oportunidades como la xenofobia toma protagonismo en una situación, al tiempo que indica que en España dichas situaciones deben cambiar. “Acá son muy despectivos, solo cuando viajan y les hacen lo mismo es que se dan cuenta. Cabe destacar que en Europa en general son muy racistas con el Español; no estamos en la época de los conquistadores”, precisa.

Este destacado jurista indica que los racismos existen y están presentes en todas las épocas, lo cual a su juicio ha sido siempre difícil de erradicar.

De igual modo, cuenta que en épocas pasadas, habían Españoles que sufrieron maltrato en diversos países al emigrar, sin embargo, Venezuela los recibe con los brazos abiertos. “Pienso que el mal no debemos repetirlo, no podemos hacerles a otros lo que nos han hecho y no podemos hacerles algo a los venezolanos que no nos hicieron. No hay razón para apoyar ese tipo de ideas retrogradas totalmente y de otro siglo”, enfatiza.

Puente entre España y Venezuela

Este jurista, lleva este y otros temas, a diversos foros de debates en donde las personas deben desarrollar su autocrítica y ampliar su mente, con el objetivo de ser un puente de saberes entre España y Venezuela.

Más cerca del venezolano

Blasco cuenta que su abuelo vivió y trabajó en la isla de Margarita mucho tiempo, como seguridad submarina; y su padre quien es doctor y científico, ha dado diversas conferencias en el país, por lo que continuamente le cuenta que Venezuela es uno de los países más hermosos que ha conocido a lo largo de su vida. “Ir, conocer a Venezuela es una de mis cuentas pendientes”, expresa.

“Venezuela es un país muy rico en muchos aspectos, y pues hay que sacar todo lo positivo de esas personan que han llegado a enriquecer aún más nuestro país. Pues la vida da muchas vueltas y no sabemos si en algún momento tengamos que vivir algo similar o igual a lo que viven ellos, pues lo mínimo que pediríamos sería respeto.







Blasco manifiesta que una de las cosas que resalta sobre los venezolanos es su sentido del humor, pues a pesar de las dificultades siempre ven el lado positivo de las cosas.

Venezolanos activos y participativos en las redes

“De mis 600 mil seguidores en Instagram, 200 mil son venezolanos y son realmente participativos, siempre se hacen notar, siempre dando su opinión”, cuenta.

Destaca que desde sus redes y página web ha podido aportar un grano de arena a Venezuela, pues a través de estas plataformas, paisanos se han puesto en contacto y hasta personas han podido comunicarse con familiares.

“España y Venezuela son dos países con historias en común, es una pena que en los países muchas veces no se les otorgue el apoyo que necesitan y le den paso a la xenofobia”, expresa.

Finalmente, manifiesta su admiración y respeto, a las personas que continúan en Venezuela, pues a juicio del español; “el amor a su patria es más fuerte que cualquier dificultad”.

