Dólar paralelo muy cerca de los 80 mil bolivares

El dólar paralelo sigue subiendo y se aproxima a los 0chenta mil bolívares (Bs. 80.000). El alza se produjo pese a ser lunes bancario y Día de Reyes.

Pese a ser feriado bancario por celebrarse el Día de los Reyes Magos, el dólar paralelo subió este lunes 6 de enero 79.103,00, ascendiendo 0,96% con respecto a la publicación anterior, es decir Bs 750,57.

Impactados precios de alimentos

Este incremento ha impactado bruscamente en los precios de los productos alimenticios. Una realidad que golpea el bolsillo de muchas familias venezolana que dependen de un salario mínimo de 150.000 mil bolívares.

El economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, insistió en la necesidad de dolarizar los salarios en el país, debido a la escalada inflacionaria de los primeros días hábiles del año, producto de la inyección de moneda falsa al mercado por parte del régimen de Nicolás Maduro.

2020 comienza mal para Venezuela

La onza de oro se paga a 1.575 dólares, récord desde abril de 2013. Wall Street comienza la sesión con caídas. Capítulo aparte merece el petróleo. La tensión en Irán después de la maniobra militar de Trump sitúa su precio por encima de los 70 dólares por barril de Brent, con un alza del 1,6% Un precio que no se veía desde el pasado mes de mayo.

Ritmo demoledor del dólar

Se profundiza la devaluación en Venezuela; con el demoledor ritmo del dólar paralelo; que apenas en los primeros tres dias del 2020 supera los setenta mil bolívares (Bs. 70.000) y acelera hacia los ochenta mil bolívares.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este jueves 2 de enero; la primera cotización del dólar oficial de las mesas de cambio en 2020. El precio de la divisa norteamericana inició la jornada; con un precio promedio de 48.709,36 bolívares, según los datos oficiales.

Pero el dólar paralelo o “negro” sigue a un ritmo demoledor en apenas tres días de 2020. Este viernes, el marcador no oficial ya superó los 70.000 bolívares por cada billete verde.

En las cuentas de twitter, varios portales que monitorean su comportamiento; lo promedian a esta hora de la mañana entre los los 73.000 bolívares y los 80.000 bolivares, como precio máximo.

