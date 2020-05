El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con cerrar redes sociales; este miércoles. El mandatario advierte «regular fuertemente» o «cerrar» plataformas de redes sociales; luego de que Twitter pusiera en duda la seriedad de dos de sus tuits.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremete contra las redes sociales, después de sufrir una molestia; con la plataforma que más suele utilizar para comunicarle al mundo su forma de ver las cosas.

Por primera vez Twitter insta a sus usuarios a verificar la información compartida por el presidente Trump; luego de que este asegurara que habría fraude en el voto por correo en las elecciones presidenciales. El mandatario acusó a la red social de querer interferir en los comicios.

«Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian; completamente las voces conservadoras. Vamos a regularlas fuertemente o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda», tuiteó este miércoles el mandatario.

Trump no mencionó explícitamente ninguna red. Anteriormente ya se había quejado varias veces de Facebook. Ahora tiene en la mira a twitter.

El martes por la noche, lo acusó de inmiscuirse en la campaña electoral para los comicios de noviembre; y apuntó: «Twitter reprime por completo la libertad de expresión y yo; como presidente, no lo voy a permitir”.

Twitter aclaró que la instalación de la etiqueta que permite verificar la información publicada en los tuits hace parte de una nueva política que busca combatir la información engañosa y que fue presentada a principios de mayo para hacer frente a las ‘fake news’ sobre la pandemia de Covid-19.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

