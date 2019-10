Protestas en Caracas: oposición impedida y Gobierno se adueña de la capital

Dos manifestaciones en Caracas, una de la oposición pautada desde hace días y otra del Gobierno que sigue con plan de hacer una actividad de calle cuando su adversario tiene algo programado.

La capital parece que es de una sola opción o pensamiento, porque la oposición quiso llegar a la sede de Corpoelec para manifestar los constantes cortes de suministro eléctrico en la mayoría de las entidades y su paso fue truncado por la fuerza pública.

Ahí, a «pata de mingo» «justo al lado» como dice una canción, los simpatizantes de Maduro lo hicieron para protestar contra el Imperio, sus ingerencia en Sudamérica y el planeta, las políticas del Fondo Monetario Internacional y para usted de contar.

Dos manifestaciones en Caracas y su desproporción

Dos manifestaciones en Caracas. Si se mide el objetivo de cada una, la oposición exigió la recuperación de un bien público que día tras día falla más.

En Zulia, Táchira, Carabobo, Mérida y otras entidades (Caracas muy poco) son constantes los cortes programados o no (estos últimos son la mayoría) que ha generado una crisis colectiva que desde la quema de un artefacto electrodoméstico, como el fallecimiento de enfermos.

Pero la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana se levantó bien tempranito para cerrar cualquier paso para que la oposición no se acercara a una de las empresas del Estado más cuestionadas en los últimos tres lustros, de los cuatro que lleva el chavismo en el poder.

Una nota de la agencia EFE, constató que en la capital del país se encontraban personas que viajaron más de 700 kilómetros, desde Maracaibo para alzar su voz.

«La crisis que tenemos allá en Maracaibo: no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos gasolina, el Zulia prácticamente está en el olvido» manifestó el joven opositor Samuel Marrero, reseñó EFE.

Solo ayer el gobernador de ese estado petrolero, Omar Prieto anunció con bombos y platillos el arranque de una termoelétrica (Termozulia), pero al rato por las redes sociales reclamaban por sectores sin servicio y más racionamiento.

Culpa del imperio

Pero más allá estaban los seguidores del Gobierno, protestando por la política de intervención de Estados Unidos en el Hemisferio, junto al FMI, según sus organizadores, que hicieron estallar las crisis en Chile y Ecuador.

Algunos analistas dicen que si que ocurrió en Venezuela fueron guarimbas para el Gobierno de Maduro; pero los saqueos, incendios, barricadas y destrozos, como el ocurrido con el metro del Santiago de Chile casi totalmente destruido, es una protesta justa y reivindicativa.

Tampoco dejaron pasar que el bloqueo económico es el culpable de la crisis social, económica y política del país.

La mismo nota de EFE le preguntó al concejal del oficialismo John Gómez, sobre el reclamo que hacía en ese momento un «pelo más allá» y según el cable, respondió: «Los apagones se deben a un ataque electromagnético al sistema eléctrico».

Ese es el discurso de Nicolás Maduro, su gabinete, gobernadores, alcaldes, édiles, TSJ, CNE, ANC, Fiscalía,, en fin, todo el Gobierno en bloque.

Protestas para el 16-11

La oposición convocó de nuevo para una protesta nacional el 16 de noviembre, pero esta vez no solo por la fallas eléctricas, es por la grave crisis económica.

Al frente, el Gobierno también dijo que ese día saldrá a defender cualquier intento de saboteo y hasta llamó a cerrar filas a sus llamados grupos de paz. Amanecerá y veremos.

ACN/MAS

