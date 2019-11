Dudas sobre capacidad de oposición para forzar salida de Maduro

Las protestas en Venezuela se debilitan y generan dudas en la población descontenta; supuestamente la generalidad, sobre la capacidad de la oposición representativa; para fiorzar la salidad del presidente Nicolás Maduro, con el menor índice de aceptación, según las estadísticas.

El desplome en la afluencia a las manifestaciones; convocadas por el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, siembra dudas; sobre la capacidad de la oposición para forzar la salida del poder; del presidente Nicolás Maduro pese a los esfuerzos.

Guaidó navegó una ola de popularidad de más de 60% a inicios de año, cuando invocó artículos de la Constitución para declararse presidente interino al asegurar que la reelección de Maduro en mayo del 2018 fue un fraude.

En aquel momento, el delgado ingeniero industrial de 36 años le dio a los opositores a Maduro renovadas esperanzas de que era posible que el líder socialista abandonara el poder y se convocaran nuevas elecciones.

Desde fines de abril las cosas cambiaron, luego de que el país viera a un grupo de militares de mediano rango acompañando a Guaidó a las afueras de una base aérea en Caracas sin que esa acción desembocara en un pronunciamiento del alto mando militar contra Maduro.

El mandatario, de 57 años, mantiene el apoyo de la cúpula castrense, algo que ha demostrado ser vital para el sucesor de Hugo Chávez.

Dudan sobre capacidad de la oposición para forzar salida Maduro

“Creo que hay apatía, creo que hay decepción (…) creo que falta estrategia”, dijo Lizabeth Ball, de 56 años, profesora de la facultad de medicina de la Universidad Central de Venezuela, parada el jueves entre un centenar de jóvenes en una plaza de ese centro de estudios público en la capital, en una marcha convocada por la dirigencia estudiantil y apoyada por Guaidó.

Esa fue la tercera manifestación respaldada por Guaidó en la semana, tras una convocada por las enfermeras y otra por los maestros. La afluencia fue algunos cientos de personas, entre los que no estuvo el líder opositor.

La popularidad de Guaidó, quien reiterado que conoce la molestia de la gente ante el infructuoso intento de cambiar al gobierno, viene cayendo desde fines de abril y actualmente se ubica en 42,1%, según la firma encuestadora Datanálisis. De acuerdo con el mismo sondeo, Maduro tiene una popularidad de 15,5%, mientras su nivel de rechazo alcanza un 81,5%.

Pese a eso, su grupo de colaboradores sostiene que lo ocurrido esta semana debe ser destacado. “Nuestro balance es absolutamente positivo”, dijo un asesor de Guaidó, quien pidió no ser identificado. “Estamos reactivando la movilización como un elemento fundamental de la presión contra la dictadura”.

La dirigencia estudiantil también se mostró positiva pese a la magra afluencia. “Mermó la convocatoria y nosotros lo sabemos pero el mensaje hoy también es para todos los venezolanos, que necesitamos de ellos”, dijo Estefanía Cervo, una dirigente estudiantil de la UCV de 22 años que acompañó la marcha universitaria del jueves.

ACN/Reuters/AFP

