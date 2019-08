Duque ordena ofensiva contra narcoterroristas «apoyados por Maduro» (Video)

Frente al anuncio del surgimiento de una nueva guerrilla, el presidente de Colombia Iván Duque ordenó lanzar una ofensiva contra los «narcoterroristas apoyados por Maduro».

El mandatario se pronunció en cadena de radio y televisión. «Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla. Sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos»,, indicó.

Varios bandoleros vinculados con las Farc aparecieron en un video donde aseguran que regresarán a la lucha armada. Frente a ello el mandatario prometió que su Gobierno continuará con las operaciones en todo el territorio nacional. Ordenó la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales.

Indicó que el grupo élite tendrá capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano: «Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de tres mil millones de pesos por información que conduzca a su captura».

Insistió en que «Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza, y mucho menos del narcotráfico». Y agregó: «Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano, y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, Presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional».

Además, reveló que le pidió al Fiscal General de la Nación emitir las órdenes de captura. Los narcoguerrilleros tendrán que enfrentar los delitos que se evidencian en el video.

Apoyados por Maduro

También informó que había conversado con el Presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Le pidió su apoyo a la Justicia colombiana para la captura de este grupo criminal, auspiciado por la dictadura de Maduro».

Dijo que los que están en el video son narcoterroristas apoyados por Maduro y su régimen. Las autoridades colombianas sostienen que las imágenes las grabaron el territorio venezolano donde los antisociales encuentran cobijo.

