Dusty Baker guiará a novena de los Astros de Houston

Al parecer, los vientos soplan hacia que Dusty Baker; será el nuevo manager de los Astros de Houston para la campaña de 2020.

Así lo informó Ken Rosenthal, de The Athletic y horas antes Bob Nightengale, del periódico USA Today; quien anunció que las negociaciones estaban en camino.

A través de su columna en el medio estadounidense, Nightengale afirmó; que una fuente confiable con conocimiento de las negociaciones de la novena le aseguró que «Dusty Baker será el piloto de los siderales».

Es de recordar, que esta decisión se negocia luego de que la directiva de Houston; despidió al que era su mánager A.J. Hinch tras ser comprobado mediante investigaciones del comisionado de las mayores; que el equipo incurrió en el robo de señas en la campaña de 2017.

Vale resaltar, que Baker que fue mánager de los Nacionales de Washington en 2017; también de los Rojos de Cincinnati, los Cachorros de Chicago y los Nacionales de Washington.

Al ganar experiencia, en este caso tendría que manejar a un equipo que necesita más disciplina; debido a las condiciones en las que fue despedido Hinch.

Además, de acuerdo a los registros, Dusty Baker suma 22 temporadas en las Grandes Ligas; con récord de 1.863 ganados y 1.636 juegos perdidos.

The #Astros have decided on Dusty Baker to be their next manager, a perfect choice.https://t.co/UlDHjACFD0

— Bob Nightengale (@BNightengale) January 28, 2020