Expertos afirman que la economía China está en su peor momento desde 1990

La economía de China creció a un ritmo más lento de lo esperado en el tercer trimestre del 2019, mientras lucha contra una guerra comercial liderada por Estados Unidos y una demanda interna más suave.

En los tres meses hasta septiembre, la economía se expandió un 6% respecto al año anterior, mostraron cifras oficiales.

El resultado estuvo a la altura de las expectativas de un crecimiento de 6.1% para el período.

La desaceleración se produce a pesar de los esfuerzos del gobierno para apoyar la economía, incluidas medidas como recortes de impuestos.

Las últimas cifras marcan una nueva pérdida de impulso en la segunda economía más grande del mundo, que ya había visto crecer el crecimiento a su ritmo más lento en alrededor de tres décadas.

La tasa se mantuvo dentro del rango objetivo del gobierno para un crecimiento anual de entre 6% y 6.5%.

Se observa de cerca la fortaleza de la economía china, ya que la desaceleración del crecimiento puede tener consecuencias de largo alcance para la economía global.

El país se ha convertido en un motor clave de crecimiento económico en las últimas décadas. Su saludable demanda de una gama de productos, desde bienes básicos hasta maquinaria, ha respaldado el crecimiento en todo el mundo.

Algunos analistas temen que una fuerte desaceleración en China pueda perjudicar a una economía mundial ya débil y aumentar el riesgo de una recesión económica global.

#China’s GDP Grows at Slowest Rate Since the Early 1990s – https://t.co/fS8RTyYK1b

— Hotpage News (@Hotpage_News) October 18, 2019